Em reunião emergencial, Ministério Público reivindica aumento de vagas no João Paulo II

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio do Promotor de Justiça da Curadoria da Saúde, Leandro da Costa Gandolfo, reuniu-se com a Direção Geral e Técnica do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II e gestores da área da saúde, na última segunda-feira (4/11), a fim de deliberar sobre a necessidade do aumento de vagas disponibilizadas no João Paulo II, em Porto Velho.

Estiveram presentes na reunião representantes do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II (HEPSJP II), da Secretaria de Estado da Saúde e da Central de Regulação de Urgência e Emergência (CRUE).



O Promotor de Justiça ouviu pacientes quanto às necessidades de vagas no HEPSJP II e questionou as autoridades da saúde sobre as demandas. Desde a última sexta-feira foram disponibilizadas 46 vagas, em uma ação de força-tarefa. “Nós vamos fazer o acompanhamento diário de quantos pacientes procuraram o hospital, quantos ficaram na fila, a motivação da espera e as resoluções de cada problema pontual”, afirma Gandolfo.

As reivindicações feitas pelo Ministério Público, de acordo com o Promotor de Justiça, têm como objetivo que o atendimento inicial de todos os pacientes que necessitam de vagas no HEPSJP II seja realizado em até 24 horas. O prazo acordado pelos representantes da saúde ao MPRO para a entrega de mais 40 vagas hospitalares é de 15 dias.