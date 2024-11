Escultura de “preguiça-gigante” pré-histórica é um novo ponto turístico na sede do SGB em Porto Velho

A turma de ballet da Praça CEU foi a primeira a participar do Turismo Pedagógico no novo ponto turístico da capital, a escultura que retrata a “Preguiça Gigante” na sede do Serviço Geológico do Brasil (SGB). A inauguração aconteceu na manhã da última segunda-feira (4), com a participação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

A escultura retrata o animal da megafauna pré-histórica amazônica, cuja descoberta se deu por estudos paleontológicos do SGB, em Vista Alegre do Abunã, onde foram encontradas paleotocas gigantes, abrigos antigos construídos por esses animais. Segundo o SGB, a “preguiça gigante” foi extinta há cerca de 10 mil anos, durante a “Era do Gelo”.

O objetivo do SGB com a escultura é a divulgação científica dos dados da “Era do Gelo” amazônica, bem como da importância das geociências e da preservação do passado para compreender a evolução da fauna amazônica. A obra possui quatro metros de altura e foi esculpida pelo artista rondoniense Bruno Souza, com cimento e ferro, e levou oito meses até ser concluída.

Para a titular da Semdestur, Glayce Bezerra, é um ganho para a população, especialmente para os estudantes, “o turismo pedagógico que já é realizado pela Semdestur ganha um novo ponto a ser explorado, que agrega mais conhecimento e o sentimento de pertencimento para as crianças e jovens”.

A escultura está na sede do Serviço Geológico, localizada na av. Lauro Sodré, 2561, e pode ser vista da av Imigrantes, zona Norte da cidade.