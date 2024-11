I Congresso de Educação de Trânsito em Porto Velho inicia nesta quarta-feira, 6 em Porto Velho

Alinhado com os princípios da Política Nacional de Trânsito (PNT) e em conformidade com a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) Nº 514/18, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realiza nos dias 6, 7 e 8 de novembro, em Porto Velho, o “1º Congresso de Educação de Trânsito e Cidadania em Foco”, que conta com a participação de educadores de Rondônia e de outros estados.

Desenvolvido pela Escola Pública de Trânsito (EPTran) do Detran-RO, o congresso vai oferecer uma série de palestras ministradas por especialistas em Educação de Trânsito. Os participantes vão poder se envolver em mesas redondas, oficinas em salas temáticas e apresentações de banners, criando um ambiente propício para a troca de experiências e conhecimentos.

O diretor da EPTran, Welton Roney, ressalta que o evento está em conformidade com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), destacando a importância do aprimoramento da formação e capacitação dos agentes públicos, fundamental para disseminar conhecimento entre aqueles que atuam na educação de trânsito.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou que as ações da Autarquia priorizam a vida, buscando sensibilizar a sociedade para uma mudança de comportamento no trânsito. “A paz no trânsito depende de cada um de nós. É importante apresentar iniciativas como este Congresso, que leve a reflexão de cada cidadão, e que assuma a devida responsabilidade, seja como pedestre, ciclista, motociclista e motorista. Trabalhamos no sentido de investir em projetos funcionais, para viabilizar todo processo de harmonia no trânsito, e assim, poder salvar vidas.”

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, reforça que é responsabilidade do Departamento oferecer iniciativas que promovam a consciência social sobre o trânsito. “O 1º Congresso de Educação de Trânsito se apresenta como uma oportunidade valiosa à formação de uma cultura de segurança viária em Rondônia, unindo esforços de educadores e autoridades para um trânsito mais responsável e seguro”, frisou.

PROGRAMAÇÃO

6/11 – 19h no endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, n° 810 – Bairro: Nova Porto Velho

Credenciamento: Recepção aos congressistas e autoridades

Solenidade de Abertura Oficial com apresentações culturais

Palestra Magna de abertura: “Uma cosmovisão sobre a mobilidade urbana e o trânsito” – Palestrante: Drª Adriana Modesto de Sousa

7/11 – das 7h30 às 12h

Palestra: “Relação dialética entre educação e fiscalização: possibilidades e cerceamentos” – Facilitador Marcelo José Araújo – Advogado especialista em Segurança Viária;

Palestra: “O trânsito e saúde mental” – Mediadora: Profª Ma. Sheila Ximenes

Mesa Redonda: “Trânsito, mobilidade e sustentabilidade: uma questão de consciência”; Mediação: Analista de trânsito, Nauana Holder

7/11 das 14h às 18h

Sala temática A (50 participantes): “Metodologias ativas: jogos e gamificação com quiz – Um passo a passo para Educadores de Trânsito” – Facilitador: Me. Jadiael Rodrigues da Silva

Sala temática – B (50 participantes): “Código de Trânsito Brasileiro: instrumento educativo ou punitivo” – Facilitadora: Dra. Elizete Lanzoni Alves

Sala temática – C (50 participantes): “Mobilidade Urbana – Perspectiva da Cidadania” – Facilitadora: Dra. Adriana Modesto de Sousa

8/11 das 7h30 às 12h:

Palestra: “A construção da cultura de paz no trânsito: um exercício de cidadania e consciência” – Facilitadora: Dra. Maribel Oliveira Barreto

Mesa redonda: “A cidadania no trânsito e os múltiplos olhares que implicam na segurança viária” – Mediadora da mesa: Profº Ma. Mírian Cruz Amaro

8/11 das 14h às 18h:

Sala temática B (50 participantes): “Metodologias ativas: jogos e gamificação com quiz – Um passo a passo para Educadores de Trânsito” – Facilitador: Me. Jadiael Rodrigues da Silva

Sala temática – A (50 participantes): “Trânsito seguro compromisso e cidadania” – Facilitador: Marcelo José Araújo

Sala temática – C (50 participantes): “Descomplicando o Código de Trânsito: infrações e conduta” – Facilitadora: Dra. Elizete Lanzoni Alves