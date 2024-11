Governo do Estado entrega mais 35 equipamentos agrícolas para região Oeste

Fotos: André dos Santos/SAR

O reforço de equipamentos agrícolas chegou para mais 23 municípios da região Oeste. A entrega de 35 equipamentos foi realizada nesta terça-feira, 5, na Gerência Regional da Epagri de Chapecó. O investimento total é de R$ 1,5 milhão, recursos de emendas parlamentares federal e estadual, em convênio com o Governo do Estado. O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, a deputada Federal, Caroline De Toni, lideranças regionais e representantes de parlamentares participaram da entrega.

O secretário Colatto explica que a SAR recebe os recursos das emendas parlamentares, faz a licitação, compra e realiza as entregas nas regiões de destino. “Realizamos a terceira entrega do ano nessa região, essa parceria estimulada pelo governador Jorginho Mello entre o governo do Estado e os parlamentares ajuda diretamente nossos produtores. São equipamentos destinados aos municípios que auxiliam no trabalho do campo, para que tenham maiores condições de investir nas propriedades e gerar renda”, destaca Colatto.

Pelo convênio federal 910994-2021/MAPA – Emenda da Bancada Federal foram destinados 29 equipamentos, indicação da deputada Federal Caroline De Toni, deputado Federal Daniel de Freitas, deputado Federal Darci de Matos, deputada Federal Geovânia de Sá e deputado Federal Pedro Uczai.

No convênio federal o investimento chega a R$ 1,3 milhão para aquisição de ensiladeiras, grades niveladoras, plantadeiras 5 Linhas, balanças bovinas, tratores 75 CV, distribuidores de adubo seco e líquido, carreta basculante, roçadeira hidráulica P, colhedora de milho, lâmina plaina traseira, grade aradora e subsolador. Foram contemplados os municípios de Chapecó (Penitenciária), Bom Jesus do Oeste, Dionísio Cerqueira, Romelândia, Saudades, Palma Sola, Abelardo Luz, Entre Rios (área indígena Chapecó), Santiago do Sul, Ipuaçú, Jardinópolis, Jupiá, Lindóia do Sul, Santa Terezinha do Progresso, São José do Cedro, São Lourenço do Oeste, Xanxerê, Xaxim, Anchieta e Bom Jesus.

Por Emenda Impositiva 785/2023, do deputado Estadual Neodi Saretta, foram destinados seis equipamentos no total de R$ 191,1 mil, sendo carreta basculante, distribuidor de adubo líquido e seco, ensiladeira, plantadeira 4 linhas e roçadeira hidráulica P. Foram contemplados os municípios de Coronel Freitas, Concórdia e São Bernardino.

