Agricultura distribui mudas de cana e capim para suplementação animal a produtores rurais

A Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), por meio da Gerência de Agroenergia e Floresta, está distribuindo mudas de cana e capim para suplementação animal no período de seca. A distribuição ocorre nas unidades experimentais do Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, em Palmas.

As mudas de cana são de quatro variedades com elevado potencial produtivo e adequadas para a suplementação animal. As mudas de capim das variedades Capiaçu e Kurumi, ambas da cultivar BRS, alcançam até 10% de proteína bruta quando cortadas aos 50 dias, um índice superior ao da silagem de milho.

Esses capins podem ser cortados até três vezes ao ano, com um teor de 7% de proteína quando bem manejados, e têm um custo três vezes menor que a silagem de milho e sorgo.

De acordo com Wagner Palhares, engenheiro agrícola da Gerência de Agroenergia e Floresta da Seagro, a doação das mudas é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Seagro, para contribuir com a melhoria da qualidade do rebanho bovino. “Essas mudas, selecionadas para distribuição aos produtores, são de alto potencial produtivo e nutritivo. Estamos realizando essa ação pensando no período da seca e na alimentação do rebanho bovino”, explica o gerente.

Interessados

Os produtores interessados devem procurar a administração do Parque Agrotecnológico ou a Gerência de Agroenergia e Floresta na Seagro, pelo telefone (63) 3218-2185.