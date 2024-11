Parque da Cidade será aberto no próximo dia 10 com a inauguração da decoração natalina

O Parque da Cidade será, mais uma vez, o palco do tradicional Natal Porto Luz, em Porto Velho. A abertura acontecerá no próximo dia 10 de novembro, a partir das 17h. A programação se estende no período da noite com a chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes natalinas. As equipes da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), responsável pelo evento, estão com os trabalhos em andamento para deixar o ambiente do parque decorado com o tema da festividade.

São mais de 200 colaboradores envolvidos na execução dos serviços. Essa é a 4ª edição do Natal Porto Luz, idealizada pela Prefeitura de Porto Velho, que se tornou tradição na cidade. De acordo com o presidente da Emdur, Gustavo Beltrame, só no ano passado, mais de 300 mil pessoas passaram pelos portões do parque. A expectativa para este ano é que o número de visitantes seja ainda maior, uma vez que o evento tem atraído pessoas tanto da capital, quanto de outros municípios do estado.

“O projeto Natal Porto Luz é uma estratégia assertiva na gestão do prefeito Hildon Chaves, que hoje faz parte da programação natalina das famílias porto-velhenses. E sempre trazendo novidades. Ano passado tivemos a famosa neve, que será mantida nessa decoração. Neste ano contaremos com ornamentos natalinos ainda maiores, o ambiente ainda mais iluminado, mais espaços decorados, entre outras atrações que irão surpreender a população. Certamente teremos o maior Natal de todas as edições”, afirmou Beltrame.

A cada edição, uma novidade. O Natal Porto Luz se tornou cartão-postal da cidade, durante o período natalino. A estrutura chama a atenção dos visitantes por sua grandiosidade e detalhes das peças decorativas, que são disponibilizadas em todo o ambiente do parque. A decoração temática proporcionará um ambiente acolhedor, familiar, com espaços para registros fotográficos dos visitantes, que guardarão na memória e poderão compartilhar com amigos e familiares desse momento único.

DECORAÇÃO TEMÁTICA

Neste ano, a novidade começa logo pela entrada principal, com o cenário montado, simbolizando a “Vila Natalina”. Os visitantes percorrerão o corredor iluminado com lâmpadas de Led, tendo acesso aos adereços de decoração até chegar à casa do Papai Noel. O espaço também contará com uma árvore de Natal de 35 metros.

O projeto prevê ainda, a instalação de roda gigante de 22 metros de altura, totalmente iluminada e decorada. Todo o ambiente contará com mais de 20 mil metros de cordões compostos com mais de dois milhões de lâmpadas de Led. Para quem passeia pelo Porto Velho Shopping, poderá ter acesso ao parque, através da ponte metálica com guarita que está sendo montada.

LOGÍSTICA

Os portões do Parque da Cidade estarão abertos durante 54 dias, das 17h às 23h, com segurança mantida para a tranquilidade da população, com a presença da equipe da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) para garantir a segurança no tráfego da região, tanto para os motoristas quanto para os pedestres, uma vez que nesse período há uma movimentação expressiva de pessoas pelo local. O último dia de visitação está programado para o dia 5 de janeiro de 2025.