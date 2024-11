Obras da nova rodoviária de Porto Velho estão 90% executadas

Uma das obras mais esperada pelos portovelhenses, a construção da nova rodoviária da capital, segue com 90% da execução pronta. No momento, estão em andamento os trabalhos de acabamentos do forro, pisos, louças e metais, além dos serviços da parte elétrica e acabamento de brises, que são elementos arquitetônicos alinhados à sustentabilidade e aproveitamento dos recursos naturais.

Todo o trabalho está sob gerenciamento e fiscalização da Secretaria Municipal de Obras (Semob). De acordo com Diego Lage, titular da Semob, a obra tem previsão de entrega para o final deste ano. “Uma obra importante para Porto Velho, indicada pelo prefeito Hildon Chaves, com o projeto elaborado pelos técnicos do município. Nosso anseio é trazer esse benefício à população não somente da capital, mas, também, de todo o estado de Rondônia. Podemos observar o benefício que uma rodoviária bem feita faz, trazendo fomento econômico no entorno, com a abertura de novos pontos comerciais. Isso é um montante de transformação que acontece com a chegada dessa grande obra. Agora vamos contar com uma das melhores rodoviárias do país, trazendo um ambiente confortável e agradável para a população”, destacou Diego Lage.

INVESTIMENTOS

A nova rodoviária conta com investimento de R$ 44 milhões, sendo R$ 22 milhões por parte do município, e R$ 22 milhões de emenda da ex-deputada federal Mariana Carvalho.

Nova rodoviária terá 13 plataformas de embarque e desembarque

O PROJETO

O projeto, elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), busca criar um espaço moderno e sustentável, com estética regional e desempenho térmico adequado. O prédio foi projetado para valorizar aspectos e elementos da natureza local e da cultura amazônica, com a fachada que remete ao rio Madeira e ao tom amadeirado que faz menção às árvores da região. Já a instalação do piso dá uma representação da seringueira.

Com 8.457,59 metros quadrados de área construída, a nova rodoviária terá 13 plataformas de embarque e desembarque, 26 boxes e agências para as empresas, sala VIP, saguão de espera, praça de alimentação com oito lanchonetes e um restaurante, 11 lojas, área administrativa, fraldário e banheiros.

De acordo com Luiz Davi, clientela tem aumentado nos arredores do novo prédio

FOMENTO ECONÔMICO

A construção da nova rodoviária já traz grande movimentação econômica no entorno, atraindo os olhares da classe empresarial. O exemplo prático desse novo cenário é o aquecimento das vendas dos produtos de uma loja de suplementos, localizada nas proximidades da obra. De acordo com o gerente, Luiz Davi Alves Oliveira, a clientela tem aumentado gradativamente. Com a entrega da nova rodoviária, a expectativa é que as vendas aumentem. “O fluxo de pessoas vem crescendo. Acredito que com a inauguração da obra, o número de clientes possa crescer ainda mais. Pois, é uma obra que vem agregar com o comércio local, além da procura por mais investimentos, não somente para essa região como, também, para toda a capital. Certamente uma ação assertiva da Prefeitura de Porto Velho, na atual gestão”, afirmou.