Apoio da Prefeitura de Porto Velho fortalece agricultura familiar

Com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, produtores rurais da agricultura familiar são beneficiados com o transporte da produção agrícola até as feiras livres, onde são comercializados. Sem precisar pagar frete ou vender para atravessadores, eles lucram mais e proporcionam melhor qualidade de vida aos familiares.

Somente este ano, o programa já atendeu produtores dos distritos de União Bandeirantes, Abunã e Rio Pardo, bem como as comunidades denominadas Cujubinzinho, Aliança e Morrinhos, entre várias outras.

Um dos agricultores beneficiados foi Joeliton Alves Gonçalves, dono de um lote no ramal do Quatro Olhos, na altura do quilômetro 114 da BR-319, sentido Humaitá (AM). Beneficiado pelo programa Procafé, ele recebeu três mil mudas de café em 2018 e este ano colheu 160 sacas do produto, totalizando 4.800 quilos, que foram transportados em um caminhão cedido pela Prefeitura.

Já o produtor rural José Maria Alves, dono de uma plantação de banana em Cujubinzinho, contou com a logística da Prefeitura para transportar 137 cachos de banana prata. Sérgio Moura e Cristina Gomes, da Linha C-01, km 13, também no sentido Humaitá, utilizaram o caminhão da Semagric para o transporte de 192 caixas de banana.

REQUERIMENTO

Para serem beneficiados pelos programas da Prefeitura de Porto Velho que têm o objetivo de apoiar e fomentar o setor produtivo da agricultura familiar, é necessário que as cooperativas, associações ou mesmo os agricultores apresentem requerimento e façam o agendamento diretamente na sede da Semagric, localizada na rua Mário Andreazza, 8072, bairro JK II, ao lado da Semob.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. A Semagric ainda disponibiliza o telefone (69) 3901-6405 para mais informações ou sanar dúvidas.

CADASTRO

Com objetivo de melhorar ainda mais o atendimento aos produtores da agricultura familiar, de 1º de abril a 12 de março deste ano, a Prefeitura realizou o cadastramento e recadastramento de todas as associações, cooperativas e produtores rurais de Porto Velho.

Os dados informados servem para que a Semagric faça o seu planejamento de trabalho e amplie as políticas de atendimento ao homem do campo para o fornecimento de insumos, mudas, transporte da produção, cursos e assistência técnica, entre outros benefícios.