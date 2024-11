Campanha de Vacinação Contra a Gripe é prorrogada em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho prorrogou a Campanha de Vacinação contra a Gripe até 31 de janeiro de 2025. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) disponibiliza a vacina trivalente, que protege contra os principais subtipos do vírus influenza, em todas as unidades de saúde da capital e na zona rural. A vacina tem como objetivo principal reduzir as complicações, internações e mortes associadas ao vírus da gripe, que ganha força com o inverno amazônico e o aumento das queimadas deste ano.

A vacinação também está disponível no Porto Velho Shopping, funcionando de segunda a sábado - das 10h às 22h, e aos domingos - das 14h às 21h, atendendo à população em horários amplos para facilitar o acesso ao imunizante.

Apesar dos esforços, a adesão está abaixo do esperado: Porto Velho vacinou até o momento apenas 19,45% da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. Segundo a coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, a baixa procura preocupa, especialmente considerando os riscos aumentados com as doenças respiratórias comuns na época das queimadas e a circulação intensa do vírus da gripe.

Para tomar a vacina, basta comparecer a uma das 38 unidades de saúde da cidade

“Estamos reforçando a importância de buscar a imunização, pois é uma medida eficaz para evitar complicações graves, principalmente entre os grupos mais vulneráveis”, afirmou Elizeth.

Para tomar a vacina, basta comparecer a uma das 38 unidades de saúde da cidade com o cartão do SUS ou CPF. O registro é feito diretamente no sistema de dados do Ministério da Saúde e está disponível na Carteira Nacional de Vacinação Digital, acessível pelo aplicativo Conecte-SUS. Os locais e horários de funcionamento das unidades de saúde na capital podem ser conferidos neste link.

NOVA DOSE OBRIGATÓRIA

Aqueles que receberam a vacina até março de 2024 precisam se vacinar novamente, uma vez que a campanha prorrogada até essa data é referente à cepa anterior do vírus. Esse procedimento busca assegurar uma proteção contínua contra o vírus, especialmente em um momento em que as doenças respiratórias estão em alta. Com o intensificação dessa campanha, a Semusa almeja ampliar a cobertura vacinal em Porto Velho, oferecendo maior proteção contra a gripe a toda a população.