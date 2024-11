Prefeitura de Porto Velho segue com mutirões de limpeza e outras ações em diversos pontos da cidade

Por determinação do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), tem intensificado o trabalho em diversas frentes de serviço, levando ações como a limpeza, recolhimento de materiais, pinturas de meio-fio, varrição, roço de mato e rastelamento.

"Nossas equipes trabalham de forma coordenada, manhã, tarde e noite, para dar conta das demandas e assegurar um serviço completo e com qualidade, deixando a nossa cidade com melhor aspecto urbano. Pedimos que a população nos ajude a manter a cidade limpa e seguimos empenhados nesse trabalho", afirmou o secretário da Semusb, Cleberson Pacheco.

Nesta segunda-feira (4), entre as ações da Semusb, equipes realizam mutirão de limpeza em trechos das avenidas Imigrantes, Farqhuar, Campos Sales, Nações Unidas e Presidente Dutra. A ação de limpeza também estará presente no Espaço Alternativo e no Cemitério de Santo Antônio.

Roçadores da Semusb atuarão na avenida Jorge Teixeira, no Parque da Cidade e na avenida dos Imigrantes.