Comissão de Transição de Governo em Porto Velho realiza a primeira reunião

A primeira reunião da Comissão de Transição de Governo do Município de Porto Velho foi realizada na manhã desta segunda-feira (4), na sede do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), reunindo equipe da atual gestão municipal e os indicados pelo prefeito eleito, Léo Moraes, que também participou do encontro, junto com a vice-prefeita eleita, Magna dos Anjos.

Da Prefeitura, a equipe da Comissão de Transição, coordenada por Luiz Henrique Gonçalves, que é coordenador municipal de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), se colocou à disposição do prefeito eleito e de sua equipe, para tratar das questões administrativas do município.

“A determinação do prefeito Hildon Chaves é de que seja uma transição transparente, com acesso liberado ao que for de interesse público, para que não haja nenhuma descontinuidade em programas, serviços ou ações. Estamos à disposição para colaborar com o bom andamento desse processo de transição”, assegurou Luiz Henrique.

O prefeito eleito destacou que “momento é de muita grandeza do serviço público. Não posso deixar de enaltecer o papel do Tribunal e de todos os envolvidos, na construção de um diálogo republicano e do interesse de todos, para termos uma boa gestão para entregar mais para quem precisa, que é a população”.

Comissões se reuniram na sede do Tribunal de Contas de Rondônia

O presidente do TCE/RO, conselheiro Wilber Coimbra, destacou a iniciativa como importante para dar continuidade à gestão municipal. “É um momento importante, civilizado e republicano, onde a atual e a futura gestão se conversam, interagem e sempre como foco na população, para que nenhum programa ou ação sofra descontinuidade. Com a gestão do prefeito Hildon Chaves este tribunal teve uma relação institucional e republicana das mais sólidas, cremos que com a futura administração municipal, também teremos uma estreita relação”, completou.

Fabricio Jurado, presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Porto Velho (ARPV) e que integra a equipe de transição do município, também ressaltou a importância do início dos trabalhos. “A transição é essencial para que não haja descontinuidade dos serviços, que a futura gestão possa se inteirar de todas as nuances administrativas e que a gestão possa iniciar sem nenhum atropelo. A determinação do prefeito Hildon é de que tenhamos a transição mais transparente, e é nisso que iremos trabalhar”.

COMISSÃO DE TRANSIÇÃO

Através do Decreto 20.548, de 31 de outubro de 2024, Hildon Chaves nomeou a equipe de transição indicada pelo prefeito eleito, formada por 11 pessoas. Também publicou os nomes dos integrantes da atual gestão municipal que atuarão na Comissão de Transição.

No decreto, fica explicitado que a equipe de transição terá acesso às informações contidas em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por órgãos ou entidades da administração pública municipal. O trabalho se estende até o dia 31 de dezembro de 2024.

Clique aqui e confira o Decreto 20.548.