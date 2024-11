Equipe de transição de Léo Moraes tem dois secretários de Marcos Rocha e ex-secretário do Governo Confúcio

O prefeito eleito Léo Moraes indicou e o prefeito Hildon Chaves nomeou a equipe de transição, que vai ser responsável pelos procedimentos de mudança de gestão. São oito nomes, pelo menos três deles chamaram a atenção dos menos desavisados. Coligado com o povo, Léo preferiu indicar gente mais ligada à política entre os escolhidos, de forma prudente.

Wagner Garcia foi secretário estadual de Finanças (Sefin), do então governador e hoje senador Confúcio Moura e integra a equipe de transição de Léo. Chama a atenção também que o prefeito eleito optou por dois secretários do governador Marcos Rocha, para integrar o seu time: Elias Rezende, que é suplente de deputado federal, ocupava o cargo de secretário da Seosp e já foi diretor geral do DER e é homem de confiança do governador, desde os tempos de Sejus. Outro ligado diretamente a Rocha é David Inácio, secretário de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat).

Do Governo, tem ainda Ian Barros que é pregoeiro da Supel, com grande conhecimento em licitação. O ex-vereador de Porto Velho, Jaime Gazola, que já tentou outros cargos, sem sucesso, também integra a transição, que deve ser comandada pela dupla Oscar Netto, homem de confiança absoluta do Léo Moraes e o advogado Nelson Canedo, que prestou assistência jurídica na campanha. Canedo atuou na campanha de Rocha à reeleição.

O prefeito eleito indicou os nomes de Oscar Dias de Souza Netto, Elias Rezende de Oliveira, David Inacio dos Santos Filho, Nelson Canedo Mota, Ian Barros Mollmann, Wagner Garcia de Freitas, Raimundo de Alencar Magalhães e Jaime Gazola Filho.