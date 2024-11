Centro cirúrgico do Hospital de Base é modernizado e amplia capacidade de atendimento

O mês de outubro encerrou com a reforma do centro cirúrgico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), em Porto Velho, ampliando a capacidade de atendimentos cirúrgicos. Com a modernização, o centro cirúrgico conta com 12 salas de cirurgias, totalmente equipadas para procedimentos de alta complexidade.

A reforma, coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), faz parte de uma série de ações para reduzir a fila de espera e agilizar o atendimento em especialidades como ortopedia, urologia, pediatria e cirurgia geral. A estrutura do hospital passou por melhorias que incluíram a substituição de pisos, portas e revestimentos, além de uma nova sala de recuperação pós-anestésica (RPA).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta que, o governo tem investido sistematicamente na saúde do cidadão. “Em todo o estado, estamos realizando melhorias estruturais para que a saúde pública de Rondônia atenda às necessidades da população.”

Segundo o secretário de estado da Saúde, Jefferson Rocha, as novas instalações vão possibilitar a realização de aproximadamente 50 procedimentos cirúrgicos diários, distribuídos entre várias especialidades.

De acordo com a diretora do HBAP, Katiane Brandão, o aumento da capacidade de atendimento tem como objetivo agilizar o fluxo de cirurgias e diminuir o tempo de espera. “Reduziremos o tempo de espera dos pacientes na fila, especialmente em subespecialidades ortopédicas e urológicas, para as quais foram dedicadas salas específicas em funcionamento integral,” afirmou.