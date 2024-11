Sefaz encerra programação alusiva à semana do servidor com evento destinado à prevenção a doenças de trabalho

Cuidar do bem-estar de seus servidores tem sido um diferencial e uma das prioridades na gestão do governador Gladson Cameli. Implantar uma nova concepção de vida no trabalho, com foco na qualidade, bem-estar, autocuidado, saúde mental e segurança ocupacional tem sido um dos desafios do governo, e a Secretaria da Fazenda (Sefaz) tem abraçado a causa como medida de governança.

Com o objetivo de estimular e melhorar a qualidade de vida e a saúde de seus servidores e colaboradores, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) lançou nessa quinta-feira, 31, o Programa Preventivo à LER/Dort.

Programa é lançado com objetivo de estimular e melhorar a qualidade de vida e a saúde de seus servidores e colaboradores. Foto: Aleff Matos/Sefaz

O evento foi realizado no auditório do Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco, em programação alusiva à semana do servidor, idealizada pela instituição, e que teve início no sábado 26, com a 1ª Caminhada da Sefaz. A iniciativa integra o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, lançado em abril do ano passado.

A intenção é promover a conscientização sobre a importância da atividade física, por meio de uma ginástica laboral, durante longas jornadas no ambiente de trabalho, onde o servidor ou colaborador, no exercício de suas funções, precisa passar grande parte de seu tempo em frente ao computador, sendo acometido, por diversas vezes, ao final de um dia de trabalho, por alguma espécie de dor ou desconforto.

Secretário Amarísio Freitas destaca a importância dos servidores na construção de uma Sefaz melhor e mais forte. Foto: José Henrique/Sefaz

“É uma sensação de pertencimento, cuidar bem da Sefaz, que é feita por cada um de vocês, auditores, técnicos, especialistas, comissionados, estagiários, terceirizados, que fazem nossa instituição mais forte”, disse o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, dirigindo-se ao público presente, composto por servidores e colaboradores da instituição.

Ainda segundo ele, trata-se de um passo fundamental no caminho escolhido para trilhar um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, onde ganha não apenas o Estado, a Sefaz, mas o cidadão, o produtor rural, o empresário, a pessoa com deficiência, o contribuinte, o cidadão, a sociedade como um todo, que utiliza os serviços prestados pela instituição.

Intenção é criar um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo em benefício da prestação de serviço à sociedade. Foto: José Henrique/Sefaz

“Como nosso governador gosta de enfatizar, as pessoas, o capital humano, o servidor é o que temos de mais importante, o ativo mais valioso de qualquer instituição. E aqui na Sefaz não é diferente. É daqui que irradia o funcionamento de toda a máquina estadual”, destaca Freitas.

O programa

Em meados de 2023, a servidora fazendária Mayra Carvalho, idealizadora do projeto, cedeu os direitos autorais ao Estado e, agora, a inciativa se encontra em fase de implantação no âmbito da Sefaz, onde será executada pelo Departamento de Gestão de Pessoas, por meio da Divisão de Humanização, e em articulação com o Departamento de Tecnologia da Informação.

“Durante o expediente, os servidores receberão uma mensagem na tela do computador, que dará o comando para o início dos exercícios com foco em ginástica laboral in loco . Ali, o servidor vai ter uma pausa para realizar as atividades, gerando bem-estar, aliviando estresse e desconforto. Também serão enviados aos e-mails institucionais informativos sobre conscientização corporal”, explica a servidora.

Servidora Mayra Carvalho é a idealizadora do projeto e cedeu os direitos autorais ao Estado, para que fosse implantado na Sefaz. Foto: José Henrique/Sefaz

A proposta do programa é prevenir, por exemplo, lesões por esforço repetitivo (LER), bem como distúrbios osteoarticulares relacionadas ao trabalho (Dort). Ambos são considerados graves problemas de saúde pública, podendo, em muitos casos, por conta de atividades com repetitividade, esforço excessivo, contrações estáticas ou posturas inadequadas, gerar incapacidade funcional para o trabalho.

Essa rotina, sem os devidos cuidados, pode, a médio e longo prazos, afetar a postura e provocar dores localizadas, irradiadas e generalizadas, entre outros problemas, o que compromete a qualidade de vida.

Proposta do programa é prevenir lesões por esforço repetitivo e os distúrbios osteoarticulares relacionadas ao trabalho. Foto: José Henrique/Sefaz

É aí que surge a proposta da ginástica laboral como ferramenta de prevenção contra tendinites, lombalgias e mialgias, entre outas lesões e distúrbios.

Por meio de uma plataforma digital, que pode ser acessada a partir do computador ou celular, o servidor poderá acessar exercícios físicos de fácil execução e curta duração no próprio posto de trabalho.

A solenidade

O evento alusivo à semana do servidor contou com breve momento de descontração em uma série de exercícios, alongamentos e técnicas de respiração. No decorrer da programação, também ocorreram apresentações da Corregedoria e da Escola Fazendária (Efaz).

Momento de descontração em uma série de exercícios, alongamentos e técnicas de respiração durante a solenidade. Foto: José Henrique/Sefaz

A Corregedoria, por exemplo, por se tratar de uma unidade instituída recentemente, ainda se encontra em fase de conhecimento por parte dos servidores.

“Precisamos desmistificar esse lado de punição que a Corregedoria carrega equivocadamente e trazer a ideia de que é uma unidade parceira, de conscientização, que busca evitar erros, conscientizar colegas, para que a gente possa trabalhar em um ambiente harmonioso e acolhedor”, destaca o corregedor da Sefaz e auditor fiscal da Receita Estadual, Fernando Maia.

Corregedor Fernando Maia fala sobre a importância de uma corregedoria para um ambiente harmonioso e acolhedor no trabalho. Foto: José Henrique/Sefaz

Já a Escola Fazendária, que faz parte do escopo da Sefaz, fez uma abordagem sobre os vários projetos em andamento, com foco na capacitação e treinamento dos servidores fazendários na gestão de conhecimento, para conscientizar, treinar, capacitar e atualizar os servidores, visando otimizar os trabalhos e a oferta de serviço de qualidade para a sociedade.

“Além dos cursos, falamos sobre o projeto de Educação Fiscal e Cidadania, que pretende despertar a consciência cidadã, a autorresponsabilidade, a justiça fiscal, a função socioeconômica do tributo”, disse a gestora da Efaz e auditora fiscal da Receita Estadual, Rozani Esteves.

Gestora da Efaz, Rozani Esteves, apresentou projetos em andamento e divulgação dos programas de Educação Fiscal e Cidadania e Nota Premiada Acreana. Foto: José Henrique/Sefaz

Na ocasião, a Efaz também deu prosseguimento à divulgação do Nota Premiada Acreana, que vai premiar o cidadão que exercer a sua cidadania, se cadastrar no site do programa e pedir o CPF na nota no momento da compra, tornando-se habilitado a concorrer prêmios de até R$ 20 mil mensais e R$ 70 mil anuais.

