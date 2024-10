Sarau do Servidor celebra cultura e arte em Cruzeiro do Sul nesta sexta

O Teatro dos Nauas será, nesta sexta-feira, 1º, palco do Sarau do Servidor, evento que promete uma noite de cultura, música e expressão artística em Cruzeiro do Sul. Marcado para começar às 19h, o sarau reúne servidores de diferentes áreas do serviço público em uma celebração de talentos e integração.

Equipes da Sead e FEM organizam Sarau do Servidor no Juruá. Foto: Diego Silva/Secom

A programação inclui apresentações de música, dança, poesia e outras manifestações artísticas, permitindo que servidores compartilhem suas habilidades e paixões fora do ambiente de trabalho. O Sarau do Servidor busca não apenas valorizar o talento dos profissionais que atuam em benefício da comunidade, mas também reforçar laços de união e respeito entre as equipes.

Artistas reúnem-se para últimos ajustes do Sarau do Servidor. Foto: Diego Silva/Secom

Aberto ao público em geral e com entrada gratuita, o evento é uma oportunidade para que a população de Cruzeiro do Sul conheça mais as contribuições culturais e artísticas dos servidores locais, fortalecendo o reconhecimento do papel desses profissionais no desenvolvimento social e cultural da cidade.

