3ª edição dos jogos dos idosos do Projeto Viver Ativo acontece em novembro

A 3ª edição dos Jogos Interativos Viver Ativo (Jiva) ocorrerão de 6 a 8 de novembro na cidade de Porto Velho. A competição é realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), para idosos que participam das atividades gratuitas oferecidas através do Projeto Viver Ativo.

Os jogos serão realizados pela primeira vez no Ginásio Vinícius Danin, que fica no complexo da Vila Olímpica Chiquilito Erse. Os idosos participarão de atividades esportivas, como exemplo, chute a gol, arremesso à cesta, revezamento, dominó e dama.

A competição contará com cinco equipes: Feliz idade (Centro de Convivência do Idoso), Os Novinhos da Vila (Vila Olímpica Chiquilito Erse), Furacão do Esperança (Quadra Sérgio Carvalho), Alegria de Viver (Ginásio Eduardo Lima e Silva) e ainda os Guerreiros Destemidos (Quadra Sérgio Carvalho).

O Jiva 2024 tem como objetivo promover um espaço onde os atletas se reúnem para compartilhar experiências, aprender sobre esporte e fortalecer laços de amizade. Por isso, a Prefeitura proporciona e incentiva a prática de atividades físicas e esportivas para os idosos.

Para a secretária da Semes, Ivonete Gomes, a disputa vai além do esporte, impactando significativamente na vida dos idosos que participam do projeto. “Os Jogos interativos Viver Ativo promovem principalmente a autoestima, convivência social e troca de experiências entre nossos alunos. É um momento bastante esperado, pois acrescenta na qualidade de vida dos idosos”, finaliza.