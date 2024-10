Cras Elizabeth Paranhos realiza o encontro “Idoso Ativo”

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Elizabeth Paranhos, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) de Porto Velho, na tarde da terça-feira (29), realizou um encontro com o tema “Idoso Ativo”, em comemoração ao mês do idoso.

O encontro “Idoso Ativo” contou com a participação da nutricionista e gerontóloga Taise Marques, e com os educadores físicos Rosinaldo e Luciana, que palestraram e realizaram atividades físicas com os idosos presentes.

O encontro teve o intuito de contribuir para a promoção do direito ao envelhecimento ativo e saudável. No final do evento foi servido lanche e realizada entrega de presentes aos idosos participantes, em homenagem ao seu mês.

DATA

O Dia Internacional e Nacional do Idoso é celebrado em 1º de outubro, para homenagear as pessoas idosas e sensibilizar a sociedade sobre suas necessidades. A data foi oficialmente designada pela Assembleia Geral da ONU em 1990, destacando a importância de lutar pelos direitos dos idosos. O tema central do ano de 2024 é “Envelhecer com Dignidade: A Importância de Reforçar os Sistemas de Cuidados e de Apoio aos Idosos em todo o Mundo”.

O Cras Elizabeth Paranhos é situado à rua Guanabara, nº 2611, bairro São João Bosco, em Porto Velho.