Hildon Chaves assina a ordem de serviço para reforma da Unidade de Saúde Pedacinho de Chão

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), assinou ordem de serviço para reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família (USF) Pedacinho de Chão, localizada no bairro Embratel. O valor da contratação ultrapassa R$ 3 milhões, sendo que R$ 2,9 milhões são recursos viabilizados pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo.

Secretária municipal de saúde, Eliana Pasini explicou que o projeto de construção abrange uma área de 758 metros quadrados e foi idealizado pela equipe de atenção básica da Semusa. Já o projeto arquitetônico foi totalmente desenvolvido pela equipe de engenharia e arquitetura da Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc).

“A obra vai acontecer por etapa, sem afetar o atendimento diário dos pacientes da unidade. Nesse primeiro momento, o atendimento continua normalizado, sem alterações. No segundo momento, a unidade vai precisar mudar de local para o bom andamento das obras. Para tanto, a locação de outro imóvel já está em processo de contratação para viabilizar o andamento do projeto e não prejudicar os serviços de saúde ofertados à população”, enfatiza a secretária.

Secretário adjunto da Semesc, Eronildo Gomes do Santos explicou que a unidade vai ser totalmente reformada, seguindo o padrão adotado nos projetos da prefeitura, que inclui modernidade e acessibilidade. “Todas as nossas unidades da rede municipal de saúde estão sendo construídas com rede lógica mediante fibra óptica. Estamos substituindo todo o método antigo para o moderno, com inclusive circuito fechado de TV”, explicou o secretário.

Hildon Chaves explicou que melhorar as estruturas da rede municipal de saúde sempre foi prioridade em sua gestão, porém também foi o setor que mais sofreu com a pandemia. “Graças a Deus retomamos e o sonho está se tornando realidade. Já inauguramos muitas unidades e até o final do ano teremos, pelo menos, mais seis novas unidades que serão entregues à população”, declarou.

O prefeito também destacou a modernidade das novas construções dos prédios públicos em Porto Velho. “Um projeto com padrão moderno, como tem sido as obras da prefeitura na atualidade. Os avanços são visíveis, estou satisfeito e feliz por assinar essa ordem de serviço hoje, dando start a essa obra numa região tão importante. Tenho certeza que vai proporcionar mais dignidade e respeito aos usuários desta tão importante unidade de saúde”, declarou o prefeito.

Presente na solenidade, o aposentado Flávio Luiz dos Santos é usuário antigo dos serviços da unidade e fez questão de estar presente na importante data. “Há anos a gente vem solicitando melhorias aqui na unidade. Estou muito feliz com a obra que vai beneficiar toda a comunidade com mais acomodações, serviços novos e nós merecemos. O bairro é muito grande e muita gente depende do posto de saúde”.

A licitação para a reforma e ampliação da USF Pedacinho de Chão aconteceu na modalidade de concorrência pública, tendo a empresa Engeral Construções Ltda como vencedora do certame. A unidade é responsável pelo atendimento da população dos bairros Embratel, Industrial, Rio Madeira, Nova Esperança e Pedacinho de Chão. Anualmente, a unidade realiza cerca de 16 mil atendimentos.