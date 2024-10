Giro Empreendedor tem agenda de quinta a domingo em Porto Velho

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), por meio do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico (DDS), promove a economia solidária e o empreendedorismo através da feira de artesanato e gastronomia denominada "Giro Empreendedor". A Semdestur disponibiliza quiosques e balcões para que o empreendedor exponha suas mercadorias, o programa não cobra taxa de adesão e já possui cerca de 300 empreendedores cadastrados, que participam da feira em formato de rodízio.

Nesta quinta-feira (31), o Giro estará no Ministério Público, das 7h às 14h, na rua Jamari, 1555, bairro Olaria. De sexta-feira a domingo (1º a 3), o Giro estará na Praça das Três Caixas d’Água, das 16h às 22h. A praça está localizada na esquina da av. Carlos Gomes e av. Rogério Weber.

O empreendedor interessado em participar do Giro deve entrar em contato com o DDS através do formulário (https://forms.gle/5KWkpTTST5DafQUc7 ) ou pelo telefone (69) 98473-8216, nos dias úteis da semana, das 8h às 14h.