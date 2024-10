Ceasas do Paraná estarão fechadas neste sábado, Dia de Finados

Os mercados das Ceasas do Paraná em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu estarão fechados neste sábado, 2 de novembro, em função do Dia de Finados, feriado nacional.

Todos os mercados, assim como sua administração central, abrem normalmente na segunda-feira (4/11).

Confira os dias de funcionamento e horários de cada unidade:

Ceasa Curitiba

Dia 2 de novembro, sábado, mercado fechado

Horário: boxes de segunda-feira a sábado, das 4h30 às 12 horas

Mercado do Produtor, de segunda-feira a sábado, das 4h30 às 12h

Mercado de Flores: de segunda-feira a sábado, das 6h às 14h

Endereço: BR-116, km 111, nº 22.881 – bairro Tatuquara

Fones: Gerência (041) 3341-8300 – 3348-6690

Mercado do Produtor – (041) 3348-6690

Ceasa Londrina

Dia 2 de novembro, sábado, mercado fechado

Horários: segunda, quarta e sexta-feira, das 3h às 10h; terça, quinta-feira e sábado, das 5h30 às 10h

Endereço: Av. Brasília, nº 10.000, Gleba Ribeirão Lindóia

Fones: (043) 3325-4713 – (043) 3325-4404

Ceasa Maringá

Dia 2 de novembro, sábado, mercado fechado

Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 5h30 às 12h; sábados, das 5h30 às10h

Endereço: Rodovia PR-317, nº 6.330 – Saída para Campo Mourão

Fone: (044) 3266-1147

Ceasa Cascavel

Dia 2 de novembro, sábado, mercado fechado

Horário: de segunda-feira a sábado, das 5h30 às 12h

Endereço: BR-467 – km 110,6 – Saída para Toledo

Fone: (045) 3323-6741 – (045) 3323-5335- (045) 3323-3508

Ceasa Foz do Iguaçu

Dia 2 de novembro, sábado, mercado fechado

Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 5h às 15h; sábados, das 5h as 14h

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, nº 1.254

Fone: (045) 3522-1129

Ceasa Paraná Administração

Dia 2 de novembro, sábado, fechada

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h

Endereço: BR-116, km 111, nº 22.881 – bairro Tatuquara

Fone: (041) 3253-3232 – (041) 3352-7456

Mais informações sobre as Ceasas do Paraná em www.ceasa.pr.gov.br .