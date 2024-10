80 anos da Secretaria da Agricultura do Paraná: mostra traz a evolução e a força do agro

O Governo do Estado abriu nesta terça-feira (29) a exposição "Campo em Desenvolvimento: 80 anos da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná". São registros fotográficos, livros, panfletos, cartazes, documentos, objetos e equipamentos que remetem à história da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), traduzem a força da agropecuária paranaense e sua evolução ao longo dos anos.

Instalada no Arquivo Púbico do Paraná, no bairro Cabral, em Curitiba, a exposição tem entre os destaques o decreto original de criação da Seab, equipamentos, cartazes de eventos agropecuários realizados há mais de 40 anos e mapas agrícolas. Também há informações sobre plantio direto, técnica em que o Paraná foi pioneiro na década de 1970, ferramenta fundamental para a conservação dos solos.

A exposição foi organizada pela Seab em parceria com o Arquivo Público do Paraná, ligado à Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), e está aberta à visitação até 12 de novembro. O objetivo da iniciativa é valorizar o trabalho dos servidores ao longo dessas oito décadas, assim como mostrar para a comunidade em geral, estudantes, técnicos e pesquisadores a importância da Secretaria da Agricultura no direcionamento de políticas públicas que melhoram a qualidade de vida no campo.

São mais de 100 itens, oriundos do acervo do próprio Arquivo Público, da Seab, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e de servidores destes órgãos, que cederam itens de seu acervo pessoal.

A exposição também reúne dados recentes da agropecuária paranaense, com culturas em que o Estado se destaca nacionalmente, e apresenta os programas estaduais que atendem à população rural.

“Nestes 80 anos o Paraná saiu de um Estado de agricultura rudimentar para o principal celeiro do Brasil. Comemorar os 80 anos da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento é agradecer a todos aqueles que transformaram nossa agricultura na principal atividade econômica do Paraná", disse o secretário Natalino Avance de Souza.

Cláudio Stabile, secretário estadual da Administração e da Previdência, lembrou o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, e agradeceu aos funcionários que trabalharam para montar a exposição. “Isso mostra o amor ao povo paranaense, com esta bela festa, com o Arquivo Público lotado. Esse é mais um dia importante que mostra a grandeza do Arquivo Público do Paraná”, afirmou.

A diretora do Arquivo Público do Paraná, Kassia Cavalari, enfatizou que a exposição evidencia o progresso do agro ao longo oito décadas e também mostra o impacto duradouro das políticas públicas no cotidiano dos paranaenses. "A exposição destaca a trajetória da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, que sempre desempenhou um papel essencial na construção da história agrícola do Paraná e no desenvolvimento rural, industrial e econômico do Estado. Este é um momento de grande relevância", disse.

PARCEIROS – A exposição tem patrocínio do Sistema Faep/Senar, da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (Apre), do Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado do Paraná (Sindaruc) e da Águia Florestal, que produziu os painéis e mesas expositoras com madeira de florestas plantadas.

“É grande a responsabilidade dos que aqui passaram e que levaram a transformação para todo o Estado. Quando exaltamos o passado se torna mais fácil encontrar o futuro”, destacou o presidente do Sindaruc e vice-presidente da Fecomércio, Paulo Salesbran.

Representando o Sistema Faep, o presidente interino, Ágide Eduardo Meneguette, falou sobre a importância de preservar a memória do agro paranaense. "Obrigado aos servidores que guardam esta história e mostram para a sociedade a importância da agropecuária. Que seja sempre guardada e preservada”.

O diretor executivo da Apre, Ailson Loper, também destacou o crescimento do agro paranaense, inclusive no setor florestal. De acordo com ele, de cada 4 toneladas de madeira do Brasil, uma tonelada sai do Paraná. “Somos o setor que desenha projetos coesos, concisos para o crescimento da silvicultura paranaense e estamos felizes por fazer parte disto. A parceria com a Seab é muito importante”.

Além da Seap, a exposição Campo em Desenvolvimento também tem apoio do Mercado das Pulgas, que cedeu itens decorativos para a exposição; da Adapar e do IDR-Paraná. O Instituto Água e Terra (IAT) e o Horto Municipal do Guabirotuba cederam mudas frutíferas e flores que foram distribuídas aos visitantes, e a Associação Paranaense dos Produtores e Industriais de Erva-Mate (Apimate) também doou itens para a decoração do local.

HOMENAGEM– Em um dos momentos mais especiais do evento, ex-secretários de Agricultura do Paraná foram homenageados pelos serviços prestados ao setor. O mais longevo secretário da história (2011-2018 e 2019 a 2024), Norberto Ortigara, atual secretário da Fazenda, falou sobre a força da agricultura paranaense hoje.

“Nos dedicamos de corpo e alma para ter a visão estratégica de fincar bandeiras onde quer que haja um consumidor no mundo, de forma cada vez mais qualificada. A agricultura a partir de agora tem de ser sustentável, não tem mais espaço para empirismo, para fazer de qualquer jeito. Temos de fazer nossa parte. A Seab é a casa do agricultor, tem a função política de coordenar em harmonia com as entidades. É tempo de comemoração", disse.

Já Eugênio Stefanelo (1981-1983), o mais antigo secretário presente no evento, descreveu algumas das principais ações desenvolvidas no agro paranaense, desde os ciclos da erva-mate, madeira e café, até a mecanização, diversificação e tecnificação pós-geada de 1975. “O agro é vocação do Paraná e do Brasil. Vamos tocar para frente custe o que custar. O combate é bom e vamos vencer”, afirmou.

Também foram homenageados no evento Claus Germer (1983-1985); Reinhold Stephanes (1979-1981), representado pelo neto, Eduardo Nassar Stephanes; Brazilio Araújo Neto (1986-1987); Antônio Leonel Poloni (1998-2002); Deni Lineu Schwartz (2002), representado pela filha, Varínia Vitória; Orlando Pessuti (2003-2006); Newton Pohl Ribas (2006) e Valter Bianchini (2007-2010), representado por Reni Denardi.