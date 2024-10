Canto Para Todos comemorará 10 anos de projeto revisitando canções em quatro dias de espetáculo

Comemorando 10 anos, o tradicional Musical Canto Para Todos revisitará canções e performances cênicas interpretadas em uma década do projeto, com o espetáculo “Celebrar”. As apresentações estão previstas para ocorrer às 19h30, nas próximas terça, quarta, quinta e sexta-feira (29/10 a 1/11), no Teatro Guaporé, em Porto Velho. O musical é desenvolvido pelo Coral Canto Livre, formado por integrantes do Ministério Público de Rondônia (MPRO) e comunidade, compondo as ações alusivas à Semana do Servidor.

Os ingressos serão distribuídos mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, às 18h30, uma hora antes das apresentações, na bilheteria do Teatro, na quarta (30/10), quinta (31/10) e sexta-feira (1/11). Na terça (29/10), o evento será destinado prioritariamente aos colaboradores do MPRO, de modo que a retirada será realizada nas dependências da Instituição, no Setor de Assistência à Saúde, com a entrega da doação.

Os 40 coralistas se apresentarão sob a regência da maestrina Sabrynne Sampaio de Sena e terão o acompanhamento de cordas - Airton Marin Filho (guitarra), João Luiz Filho (guitarra), Luciano Santana (violão) e João Marin (baixo); piano - Mauro Araújo e, ainda, percussão - Yan Morais. Em apresentação coreografada, o grupo executará um repertório composto por clássicos da MPB e do rock nacional.

O espetáculo homenageará pessoas, histórias e memórias afetivas, todas expressas e revividas através da música. “O musical deste ano é um convite à celebração da vida, tendo um repertório alegre e reflexivo. Faremos uma nova leitura cênica de momentos marcantes dos espetáculos anteriores, somados à inclusão de novos arranjos da nossa rica música brasileira”, afirma Juliane Andrade, uma das organizadoras do evento.

O projeto Musical Canto para Todos foi idealizado em 2014, sendo uma realização da Procuradoria-Geral de Justiça. O projeto tem o objetivo de proporcionar a integração do MP com a sociedade, levando lazer, cultura e entretenimento, fortalecendo os laços da Instituição com a comunidade a quem serve. O evento é alusivo ao Dia do Servidor Público, cuja data referência é 28 de outubro.

Serviço :

Musical Canto Para Todos

Público Externo

Dias: Quarta (30/10, Quinta (31/10) e Sexta-feira (1/11)

Local: Teatro Guaporé

Horário: 19h30

Ingressos: Bilheteria do Teatro, às 18h30.

Público Interno

Dia: Terça-feira (29/10)

Local: Teatro Guaporé

Horário: 19h30

Ingressos: Sala da SEAS no MPRO, durante o expediente