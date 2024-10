Governo do Tocantins lança projeto Pão da Terra nesta terça-feira, 29, na região do Bico do Papagaio

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), em parceria com a fábrica de celulose Suzano, lança nesta terça-feira, 29, o projeto Pão da Terra de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Extrativismo. Oito municípios serão contemplados com a implantação de Unidades de Referência Tecnológica (URTs). O evento de lançamento ocorre, no Projeto de Assentamento Amigos da Terra, no município de Darcinópolis.

As Unidades de Referência Tecnológica serão implantadas nos municípios de Angico, Aguiarnópolis, Darcinópolis, Luzinópolis, Nazaré, Palmeiras, Santa Terezinha e Tocantinópolis. O objetivo é estabelecer URTs de manivas-sementes para o cultivo de mandioca em cada um desses municípios, promovendo o desenvolvimento e a difusão de tecnologias agrícolas locais.

Inicialmente, cerca de 500 agricultores dos oito municípios selecionados serão beneficiados com as unidades demonstrativas. Posteriormente, as sementes de manivas serão multiplicadas para outros produtores da região.

Segundo o gerente de Agricultura da Seagro, Francisco Alves Lima, a proposta do projeto é mitigar o problema crônico da falta de manivas-sementes que atendam de forma satisfatória à produção de mandioca, independentemente da finalidade, gerando renda e dignidade para as famílias tocantinenses. "Além das unidades demonstrativas de manivas de mandioca a serem implantadas, os agricultores receberão os kits de hortaliças, contendo diversas sementes para plantio de folhagens e verduras", adianta o gerente.

Cronograma

A execução do projeto seguirá quatro etapas. A primeira etapa, já em andamento, envolve o diagnóstico socioeconômico e a seleção dos produtores beneficiados. A segunda etapa será a entrega de kits de hortaliças; a terceira incluirá o nivelamento de informações entre técnicos e produtores, com foco no cultivo profissional de mandioca. Na quarta e última etapa serão implantados os maniveiros.

Produção

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE – 2023), o plantio de mandioca no Tocantins ocupa atualmente 15,5 mil hectares. Os cinco municípios com maior produção são: Miracema do Tocantins e Formoso do Araguaia, ambos com 700 hectares de mandioca; Goiatins, com 400 hectares; Babaçulândia, com 385 hectares; e Jaú do Tocantins, com 370 hectares. A cultura da mandioca está presente em todos os municípios tocantinenses.

Programação

A programação de lançamento do projeto inicia às 12 horas com almoço de boas vindas; seguida de abertura e apresentação do Território Serrado Vivo; apresentação do projeto e da equipe técnica; e mesa com fala dos parceiros e participantes: Susano, Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Rede Cerrado, Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes).