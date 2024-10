Mariana Carvalho agradece os votos recebidos para prefeita de Porto Velho

A candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho, agradeceu pelos obtidos neste domingo (27), no segundo turno das eleições municipais, e também no primeiro turno, realizado em 07 de outubro.

"Agradeço a Deus, à minha família, aos meus apoiadores, aos candidatos de nossa coligação e a todos os que acreditaram em nossas propostas para uma Porto Velho avançando cada vez mais e melhor. A vontade do povo é soberana e devemos respeitá-la! De forma livre e democrática, escolheram os seus representantes e assim construímos a nossa sociedade”, destacou.

Mariana desejou sucesso ao prefeito eleito, Léo Moraes. “Que ele tenha responsabilidade e competência para cumprir com as promessas feitas durante a campanha eleitoral. Que possa olhar com sensibilidade por nossa população, levando os benefícios que a cidade precisa. Que Deus abençoe a todos os portovelhenses", finalizou.