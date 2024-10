Hildon Chaves parabeniza o prefeito eleito de Porto Velho, Léo Moraes 

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, parabenizou o prefeito eleito da capital, Léo Moraes, escolhido pela maioria da população na eleição deste domingo (27).

“Parabenizo ao prefeito eleito por sua conquista. É assim a democracia: as pessoas escolhem seus representantes de forma livre e temos que respeitar essa vontade soberana. Felicito o Léo Moraes por sua eleição e desejo que ele possa fazer uma gestão eficiente e responsável e cumpra as promessas de campanha, atendendo o que espera a população”, disse Hildon Chaves.

O prefeito afirmou ainda que, no momento oportuno, a Prefeitura estará de portas abertas para receber a equipe de transição indicada pelo prefeito eleito, para que possa acelerar o processo de troca de comando no executivo municipal. “De minha parte, quero assegurar que o futuro prefeito e sua equipe não terão qualquer dificuldade no importante trabalho de transição. Reitero meu desejo de que faça uma gestão de resultados”, finalizou.