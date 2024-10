Mariana Carvalho pode ser a primeira prefeita eleita de Porto Velho

A pesquisa Quaest, divulgada neste sábado (26) pela Rede Amazônica, mostra empate técnico entre Mariana Carvalho e Léo Moraes. Com o cenário em aberto, ela pode ser eleita neste domingo (27), como a primeira prefeita da capital.

Mariana Carvalho marcou 43% das intenções de votos da estimulada. Léo Moraes anotou 44%. Os indecisos somam 3% e votos brancos e nulos ou que não pretendem ir votar, somaram 12%. Mariana e Léo estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erros da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

“Porto Velho vai sim eleger a primeira prefeita de sua história. Nossa campanha mostrou as melhores propostas e o povo acolheu o nosso nome com entusiasmo, em todo o município. Que Deus abençoe a nossa capital e que seja uma eleição tranquila, com a garantia de que os avanços conquistados, serão ampliados”, comentou Mariana.

Mariana esteve na frente nas pesquisas e no primeiro turno, ela foi a mais votada, somando 111.329 votos, se posicionando com mais de 47 mil votos de diferença para o segundo colocado.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica e registrada no TSE com o número RO-06835/2024 e realizou 904 entrevistas entre os dias 25 e 26 de outubro.