Mariana Carvalho vai criar a Guarda Municipal em Porto Velho

A Segurança Pública também estará entre as prioridades da futura prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho. A candidata a prefeita pelo União Brasil, destaca que além da criação da Guarda Municipal, vai fazer um conjunto de ações para combater a violência. “A Guarda Municipal será criada na minha administração como prefeita de Porto Velho. Segurança Pública será prioridade no meu governo. Por isso criarei também o Comitê de Segurança, que irá envolver representantes da comunidade, Ministério Público, entre outras instituições”, disse determinada Mariana Carvalho.

A ex-vereadora e ex-deputada federal por dois mandatos e agora candidata a prefeita de Porto Velho, também confirma mais propostas em ação conjunta sobre o tema Segurança Pública.

“A iluminação pública saiu de 20 mil para 80 mil pontos de iluminação em LED, isso ajuda a reduzir a insegurança. Também vamos ampliar cada vez mais o atendimento de limpeza e reformas em locais públicos á exemplo do Skate Parque da zona Leste, que antes era local de bandidos pelo abandono e falta de energia”, defende, ressaltando ainda o projeto de folga remunerada para policiais militares, em parceria com o Governo e ainda a ampliação do número de totens de segurança