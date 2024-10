Por meio da Lei Paulo Gustavo, projeto Cinema Possível leva entretenimento aos municípios do Acre

Realizada com o financiamento do governo federal, por intermédio da Lei Paulo Gustavo, em parceria com o governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), e com o apoio do Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC), o projeto Cinema Possível leva cinema itinerante e gratuito para diversas comunidades do estado.

Cinema Possível na Praça do Judia, no bairro Canaã, em Rio Branco. Foto: cedida

Realizada por Saturno Produção e Audiovisual, a experiência cinematográfica única conta com uma programação atualizada. Os filmes que foram exibidos são produções de 2024, oferecendo ao público uma janela para o que há de mais novo no cenário audiovisual.

O Cinema Possível se propõe a mais do que uma sessão de cinema ao ar livre, é um convite para que as pessoas possam vivenciar a arte cinematográfica, muitas vezes inacessível para quem vive em regiões afastadas dos grandes centros culturais.

Para Teddy Falcão, idealizador do projeto, levar o cinema aos municípios do Acre é uma oportunidade de conectar pessoas e comunidades por meio da arte, de promover encontros, estimular debates e valorizar as histórias e a identidade cultural da nossa região.

Cinema Possível em Brasileia. Foto: cedida

“Acredito que o cinema tem um papel social fundamental ao permitir que as pessoas possam se ver e se reconhecer na tela, refletir sobre a realidade em que vivem e sonhar com novos futuros. Essa é uma experiência de resistência e de ocupação cultural, uma forma de trazer cultura para os lugares onde as telas muitas vezes não chegam”, afirma o diretor e produtor cultural.

A parceria com o Sesc Acre reforça o compromisso com a difusão cultural, aproximando o público acreano de obras cinematográficas que abordam temas atuais e relevantes, e estimulando a reflexão sobre questões sociais, ambientais e culturais.

Cinema Possível no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco. Foto: cedida

Em outubro, a iniciativa de cinema itinerante passou pelos municípios de Brasileia, Assis Brasil, Senador Guiomard, Capixaba, Porto Acre e Xapuri.

Cinema Possível é, assim, uma maneira de reafirmar a importância do cinema como arte democrática, acessível e transformadora, alcançando não só os grandes centros, mas também cada canto do Acre, com filmes que refletem a diversidade e as vivências do nosso tempo.

Programação

Neste sábado, 26, às 18h, no município de Porto Acre, na praça central da cidade, terá a exibição da animação Além da Lenda (2022), dos diretores Marcos França e Marília Mafé.

Foto: reprodução

No domingo, 27, às 18h, no município de Xapuri, na praça São Gabriel, também terá uma sessão da animação Além da Lenda (2022).

Foto: reprodução

