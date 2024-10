Direção do Lar do Bebê contesta acusação mentirosa de Léo Moraes

A coordenadora do Lar do Bebê, Aparecida da Silva, rebateu a fala do candidato a prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, que de forma mentirosa, denunciou ter ocorrido um suposto estupro contra um dos acolhidos pela unidade. Ou seja, fez uma fake news pra se promover.

“Não tenho informação o que de fato motivou essa informação mentirosa, dita pelo candidato Léo Moraes em um debate televiso. Assumi a coordenação do Lar do Bebê em agosto último e nesse período, não ocorreu nenhum caso de abuso, de violência contra as crianças ou adolescentes, muito menos um estupro, como ele, de forma mentirosa, criminosa até, disse no debate”, rebateu ela.

Hoje, o Lar do Bebê acolhe 28 crianças e adolescente, entre 11 meses e 15 anos. Segundo ela, “esse crime não ocorreu em minha gestão e nem tenho conhecimento de que isso ocorreu anteriormente. Temos câmeras de monitoramento, cuidadores que ficam todo tempo com os meninos e as meninas. 24 horas, tem nosso pessoal em volta. Eles nunca estão sozinhos”.

Aparecida também negou que exista algum registro de ocorrência, denúncia, investigação ou qualquer outro procedimento, para apurar qualquer tipo de abuso, crime e muito menos um estupro. “Não existe isso, nunca houve isso no Lar do Bebê e essa acusação mentirosa deixou a todos os servidores tristes, chateados. Pois da forma que foi dita, parece que esse crime hediondo teria ocorrido, provocado por algum servidor. Isso coloca em risco a nossa segurança, o nosso trabalho e abala a confiança da sociedade na instituição”, lamentou.

Indignada com a tentativa do candidato de desqualificar um trabalho desenvolvido por 45 profissionais de diferentes áreas, ela faz um desabafo: “Não podemos nos calar. Pois é uma acusação grave e mentirosa. Nunca ocorreu nada disso. Me senti muito mal. Eu e os outros servidores nos sentimos muito mal. Espalhar fake news é crime e também é um ato irresponsável. Imagine se a população compra essa mentira e resolve vandalizar uma instituição tão importante? Para ser prefeito é preciso ter caráter e responsabilidade."

Aparecida aponta ainda que, regularmente, o Lar do Bebê recebe inspeção de órgãos de controle e da justiça. “Além das inspeções, nenhum servidor iria tomar conhecimento de uma suspeita sequer de um crime contra uma criança ou adolescente acolhido e ficaria calado, pois seria punido por omissão e outros crimes. É um absurdo essa acusação mentirosa”.

Melhorias

O prédio do Lar do Bebê está passando por melhorias e reformas em sua área externa e interna, com melhorias em banheiros, pintura, novas camas e armários, entre outras ações para dar mais conforto às crianças e adolescentes acolhidos.