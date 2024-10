Governo do Tocantins e Associação de Mulheres Agroextrativistas realizam Festival do Baru e Jatobá, em Ponte Alta

O agroextrativismo é uma atividade lucrativa no Tocantins - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), juntamente com a Associação das Mulheres Unidas do Jalapão e parceiros, promove neste sábado, 26, a partir das 8 horas, na Praça Capitão Mascarenhas, em Ponte Alta do Tocantins, oFestival do Baru e Jatobá.

No evento, serão expostos produtos derivados do baru e do jatobá, a exemplo de pães, bolos, tortas, biscoitos, farinhas, além do artesanato em capim-dourado, geleias e doces de diversos frutos do cerrado tocantinense.

A engenheira agrônoma da Seagro e uma das organizadoras do festival, Francisca Marta Barbosa, destaca que o evento tem como objetivos fortalecer o agroextrativismo e dar visibilidade ao trabalho das mulheres. "Isso está aliado à comercialização dos produtos da sociobiodiversidade, gerando renda e fortalecendo as organizações e associações de mulheres do agroextrativismo, da agricultura familiar e da sociobiodiversidade no Tocantins", enfatiza a profissional.

Nesta sexta-feira, 25, antes do festival, será realizada uma reunião com a participação de diversas instituições para debater sobre a Conferência Nacional de Economia Solidária, que ocorrerá em abril de 2025. Participarão a Secretaria Federal do Trabalho (SFT), o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), a Seagro, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), a Associação Mulheres Unidas do Jalapão, o Consaúde e o Fórum Estadual de Economia Solidária.

Programação

26/10

7h: Café da manhã;

8h: Solenidade de abertura – palco da praça;

9h: Início das atividades de visitação aos estandes;

10h: Demonstrações de equipamentos de beneficiamento de Jatobá e Baru, apresentadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).