Mariana Carvalho anuncia a pavimentação da Linha 101 em União Bandeirantes e novas ações de desenvolvimento

A candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho (União Brasil), reafirma seu compromisso de transformar a vida dos moradores dos distritos, começando pela pavimentação de 60 km da Linha 101, conectando a BR-364 à União Bandeirantes. Mariana destaca que "essa obra não é apenas asfalto. É o caminho para fortalecer a produção agrícola e pecuária, é o que vai garantir melhores condições para escoar a produção e gerar mais oportunidades para quem vive e trabalha nessa região. Vamos encurtar distâncias e levar desenvolvimento onde ele ainda não chegou", afirmou.



A pavimentação da Linha 101, além de melhorar a trafegabilidade e o acesso, vai abrir portas para o crescimento econômico dos pequenos e médios produtores. Mariana observa que a região de União Bandeirantes é um polo agrícola estratégico. "Com essa obra, estamos falando mais do que facilitar o transporte, mas também de fomentar a agricultura familiar, de oferecer melhores condições para quem depende do agronegócio e de fazer com que a prefeitura chegue até essas pessoas por meio de ações concretas", acentuou.



Mariana enfatiza que os distritos serão prioridade de suas ações como prefeita. Recentemente, em sabatina na Sic TV, ela disse que será a prefeita dos distritos, atuando de forma presente e providenciando os benefícios necessários e inadiáveis. Além da pavimentação da Linha 101, outras propostas estão prontas para serem implementadas, como o Saúde Itinerante, que levará atendimentos médicos especializados diretamente às comunidades mais afastadas, integrando as informações dos pacientes ao sistema SUS, para que o atendimento tenha continuidade e garantindo que ninguém fique sem assistência, independentemente da distância. "Levar saúde para perto das pessoas, onde elas mais precisam, faz parte do nosso compromisso de cuidar de verdade de Porto Velho. O Saúde Itinerante será um alívio para muitas famílias dos distritos", destacou.



Ao longo de seus dois mandatos como deputada federal, Mariana Carvalho foi a parlamentar que mais destinou recursos para Porto Velho, já são cerca de R$ 260 milhões que fizeram a diferença nos investimentos em diversas áreas. Inclusive, deste montante, R$ 100 milhões ainda não foram usados, mas estão disponíveis. Em parceria com o prefeito Hildon Chaves, muitas melhorias de infraestrutura foram realizadas. “Essa pavimentação da Linha 101 será a base de um projeto maior, que inclui o fortalecimento das estradas vicinais, a criação de um Centro de Distribuição Municipal e o incentivo ao empreendedorismo local. Nossa visão vai além das obras físicas. Queremos que as famílias e produtores tenham condições de crescer, porque quando o distrito prospera, toda a cidade prospera junto. Vamos cuidar das pessoas e transformar Porto Velho por inteiro", finalizou.