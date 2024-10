Liderança e integração pautam encontro para discutir futuro da defesa agropecuária

Um serviço de excelência, meta constantemente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), requer equipes altamente integradas e lideranças conectadas com a inovação. Com essa perspectiva, o órgão estadual reuniu nesta terça-feira (22) a diretoria, chefes de departamentos, gerentes regionais e coordenadores de programas no seminário “Um Olhar para o Futuro”.

A reunião estratégica, que acontece no auditório da Direção do Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná (UFPR), termina na quinta-feira (24). Organizada em parceria com a Escola de Gestão do Paraná, visa fortalecer a gestão do desempenho organizacional da Adapar com ênfase na execução da estratégia do órgão.

“Vamos trabalhar durante estes três dias iniciativas construídas por vocês. Antes de veículos, tablets e outros bens materiais, a Adapar é formada por pessoas” disse o diretor-presidente Otamir Cesar Martins, durante a abertura.

Na sequência, ele falou sobre a importância dos trabalhos em equipe e os aspectos de uma liderança eficaz e incentivadora. “Um bom líder tem uma equipe eficaz ao seu lado. O gestor pode ser o mais qualificado, porém se não tiver uma equipe integrada e fortalecida, nada faz”, disse Martins.

O encontro contou com a apresentação da economista Mônica Baer, que levou à reunião reflexões dos desafios da defesa agropecuária na perspectiva do setor privado. “Os dois setores (público e privado) precisam atuar de forma conjunta e com eficácia em ambas as atribuições”, apontou a economista.

REUNIÃO ESTRATÉGICA- A reunião estratégica "Um Olhar Para o Futuro" é derivada do seminário "Adapar: Um Olhar Para o Futuro" e de outros fóruns de planejamento realizados em 2023 e 2024. Durante os três dias, o encontro reúne mais de 100 participantes, entre diretores, chefes de departamento, de escritórios regionais e divisões. O evento conta com 28 apresentações de iniciativas alinhadas ao Plano Estratégico 2024-2027, além de uma dinâmica em grupo e um espaço dedicado ao debate de temas de interesse da Agência.

OLHAR PARA O FUTURO– O seminário "Adapar: Um Olhar Para o Futuro", realizado em 2023, foi o ponto de partida para a construção do plano estratégico e para a definição de novas iniciativas na Adapar. Na ocasião, 140 servidores identificaram áreas-chave para a implementação dessas inovações. Desde então, a agência tem dado continuidade às propostas, trabalhando para consolidá-las na defesa agropecuária do Paraná.