Governo do Tocantins realiza capacitação sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário

Evento busca aprimorar a execução do programa com foco na assistência técnica financiamento rural e operacionalização do crédito - Foto: Guilherme Alves/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), realizou, na manhã desta terça-feira, 22, a abertura da capacitação sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). O evento, que ocorre no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), até esta sexta-feira, 25, é destinado à equipe técnica da Unidade Técnica Estadual do Tocantins (UTE/TO), representantes de empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), agentes financeiros e parceiros.

Com o objetivo de aprimorar a execução do PNCF, o encontro aborda temas como as alterações no Manual de Operações do Programa, as condições de financiamento da linha Terra da Juventude e a operacionalização do crédito fundiário. A capacitação é conduzida por Hébert Pereira, coordenador-geral de Crédito Fundiário, e pelos consultores do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Fábio Nobre e Bernardo Melo com a participação de Diego Montelo, superintendente federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

De acordo com Hébert Pereira, o programa tem um impacto significativo, pois oferece assistência técnica de qualidade e garante a transparência no processo, promovendo melhores condições de vida para os produtores, além de impulsionar a agricultura familiar. “Queremos avançar com as atividades, na expectativa de que mais famílias tenham acesso ao programa. Essa capacitação é um momento muito importante para todos os que atuam diretamente no desenvolvimento dessas atividades”, afirmou o coordenador-geral.

Durante a abertura do evento, a secretária-executiva da Seagro, Lilian Martins, ressaltou a importância da capacitação. “Este é um momento crucial para contribuir com o desenvolvimento do conhecimento dos técnicos e representantes das empresas que conduzem as atividades do crédito fundiário. É gratificante ver um grupo comprometido com a especialização deste programa, que oferece ao povo tocantinense as informações necessárias para adquirir suas terras, cultivar seus produtos e fortalecer a nossa agricultura”, destacou Lilian.

O evento inclui apresentações teóricas e atividades práticas, como a elaboração de laudos de avaliação e projetos técnicos produtivos, essenciais para a contratação e operação do PNCF, com o objetivo de alinhar informações e processos, garantindo a eficiência no acesso ao crédito para os agricultores beneficiados.

Secretária-executiva da Seagro, Lilian Martins, participa da abertura da capacitação - Guilherme Alves/Governo do Tocantins