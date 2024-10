Programas sociais e investimentos fortalecem famílias de baixa renda de Porto Velho com ações

Em Porto Velho, famílias têm encontrado apoio e acolhimento através de programas sociais do governo de Rondônia que buscam melhorar a qualidade de vida da população. A Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), tem sido fundamental nesse compromisso, promovendo ações voltadas ao bem-estar e à inclusão de quem mais precisa.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforça a importância dessas iniciativas: “Nosso trabalho tem sido direcionado para garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso aos seus direitos e à cidadania plena. Esses programas transformam vidas, e isso nos motiva a fazer ainda mais por Porto Velho e todo o estado.”

Desde 2019, o Rondônia Cidadã vem se consolidando como uma das principais ferramentas de assistência social no estado. Com mais de 100 mil atendimentos em todos os 52 municípios, sendo 17.247 apenas em Porto Velho, o programa abrange desde serviços básicos até orientação jurídica, permitindo às famílias o acesso facilitado a diversos benefícios e serviços.

A secretária da Seas, Luana Rocha, ressalta o impacto do programa nas famílias mais vulneráveis: “O Rondônia Cidadã nos ensina diariamente o valor de estar próximo da comunidade. Cada atendimento realizado é um passo em direção a um futuro mais digno para essas famílias. Ver de perto as necessidades e poder agir diretamente é o que humaniza o nosso trabalho.”

MULHER PROTEGIDA

O programa Mulher Protegida também se destaca no município de Porto Velho, com 784 atendimentos voltados para mulheres em situação de vulnerabilidade e violência. A iniciativa oferece acompanhamento psicológico, jurídico e social, garantindo que essas mulheres possam recomeçar suas vidas com segurança e dignidade. “Proteger e cuidar das mulheres é garantir que possam viver sem medo e com seus direitos assegurados. É fundamental que elas saibam que não estão sozinhas e que têm o suporte necessário para vencer os desafios que enfrentam”, salientou Luana Rocha

O Mamãe Cheguei beneficiou 2.924 gestantes em Porto Velho

Outro destaque importante é o programa Mamãe Cheguei, que já atendeu 2.924 gestantes em Porto Velho. Através do programa, as futuras mães recebem kits de enxoval e orientações sobre cuidados essenciais durante a gravidez, visando à redução dos índices de mortalidade infantil e garantindo um começo de vida mais saudável para os bebês.

“Nós cuidamos das mães e seus bebês com todo carinho e respeito, porque sabemos que uma gestação saudável é o início de um futuro promissor para essas crianças”, enfatizou o governador Marcos Rocha.

PRATO FÁCIL

O Programa Prato Fácil tem se mostrado uma importante iniciativa para combater a insegurança alimentar em Rondônia. Em Porto Velho, já foram distribuídas 2.388.791 refeições a preços acessíveis, dentro de um total de 3.445.838 refeições servidas em todo o estado. O programa visa atender pessoas em situação de vulnerabilidade, garantindo acesso a alimentação de qualidade e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS

Além dos programas de atendimento direto, a Seas investe em estruturas que ampliam o alcance da assistência social. Em Porto Velho, estão em andamento convênios para a construção de três Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com repasses que somam R$ 1,2 milhão. O governador Marcos Rocha destaca que essas unidades serão essenciais para facilitar o acesso das famílias à assistência.

Somam-se a essas ações o cofinanciamento no município, entre 2020 e 2024, que totalizou mais de R$ 5 milhões, garantindo que os serviços assistenciais se mantenham ativos e operantes em benefício da população de baixa renda.