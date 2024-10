Campanha apresenta função da Força Penal Nacional em mobilização social realizada em Porto Velho

Através da temática “Preservação e garantia dos direitos”, foi realizado entre os dias 7 e 12 de outubro, em Porto Velho, uma programação sobre a função da Força Penal Nacional (FPN). As ações contaram com diferentes atividades com o objetivo de mobilizar a sociedade civil sobre a importância da Polícia Penal no âmbito nacional e estadual.

A Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), com apoio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), realizou as atividades que incluíram palestras, visitas às escolas infantis, corrida operacional, exposição pública de materiais e insumos, doação de sangue e distribuição de garrafas. As ações foram executadas por uma equipe composta por 30 policiais penais da FPN de todo o Brasil.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações permitiram aproximar a sociedade do Sistema Penal, apresentando de forma educativa como funcionam os processos penais, a importância do pleno funcionamento do sistema para a população, e também sua missão, visão e valores.

O policial penal do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape), Caio Custódio, comentou sobre as atividades realizadas: “É extremamente importante e válido o evento, para a questão da visualização da Polícia Penal na parte social, e o trabalho que estamos realizando em conjunto com a força penal de vários estados.”

SOBRE A CAMPANHA

A programação iniciou com uma palestra educativa com mobilizadores no dia (7), na qual foram abordados os principais conceitos da Força Penal Nacional e seu papel na promoção da cidadania.

No dia seguinte, as atividades se estenderam com visitas em escolas públicas, onde crianças e adolescentes participaram de um bate-papo e palestra sobre a importância da educação na formação do indivíduo.

Exposição pública de materiais e insumos da Polícia Penal reforçam o compromisso com a sociedade

SOLIDARIEDADE

A campanha também contou com uma ação de doação de sangue, por meio dos policiais penais, realizada na sede da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron).

No dia 10, foi realizado uma doação de brinquedos no Hospital Infantil Cosme e Damião, para as crianças internadas na unidade. O diretor adjunto do Hospital, João Selhorst, destacou a importância da iniciativa, “esse período do ano é um dos mais aguardados na unidade e um momento que traz muita alegria para as crianças. Para que isso aconteça precisamos dessas parcerias e iniciativas tão importantes.” Uma corrida operacional foi realizada na tarde do mesmo dia, no Espaço Alternativo de Porto Velho, mobilizando a comunidade em prol da saúde e do bem-estar.

RESULTADOS E BENEFÍCIOS

A programação encerrou no dia 11, com uma exposição de materiais de segurança da FPN. O secretário da Sejus, Marcus Rito, ressaltou os benefícios gerados com as ações da Senappen salientando que, as ações desenvolvidas durante a semana conseguiram alcançar diversas pessoas, que certamente, compreenderam as atividades realizadas pela Policia Penal.