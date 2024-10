Campanha de Vacinação contra gripe entra na última semana em Porto Velho

A Campanha de Vacinação contra a Influenza em Porto Velho, iniciada no dia 3 de setembro último, se encerra no próximo dia 26 de outubro. Apesar da proximidade do término, a procura pela vacina ainda está abaixo do esperado, com apenas 15% de cobertura do grupo prioritário, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). A vacina está disponível para todas as pessoas acima de 6 meses de idade.

Nas unidades de saúde, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Além disso, o público pode se vacinar no Porto Velho Shopping até o último dia da campanha, no sábado (26).

Porto Velho conta com 38 unidades de saúde, tanto na área urbana quanto na rural, disponíveis para a vacinação. Os locais e horários de funcionamento das unidades de saúde na capital podem ser conferidos neste link.

A coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes explica que as pessoas que já receberam a vacina contra a gripe neste ano devem tomar uma nova dose, desde que haja um intervalo mínimo de 30 dias entre as duas aplicações.

Quem já recebeu a vacina este ano, há mais de 30 dias, deve tomar uma nova dose

Além da vacina contra a gripe, a Semusa oferece em todas as unidades de saúde imunizantes contra a dengue, covid-19 e outras vacinas do calendário regular para quem precisa atualizar a caderneta.

Para receber o imunizante, basta apresentar o cartão do SUS ou CPF. Os dados serão registrados no sistema nacional e estarão disponíveis na Carteira Nacional de Vacinação Digital pelo aplicativo Conecte-SUS.

ANTECIPAÇÃO DA VACINA NA REGIÃO NORTE

O Ministério da Saúde antecipou a campanha no Norte do país pelo segundo ano consecutivo, levando em consideração o aumento dos casos de gripe durante o inverno amazônico, que ocorre no fim do ano.

Em 2024, a fumaça das queimadas e o crescimento das doenças respiratórias foram fatores adicionais para essa antecipação. Com o início das chuvas, a tendência é de aumento nos casos de gripe, e a vacinação se torna uma ferramenta essencial para evitar o agravamento da doença, especialmente do vírus H1N1.