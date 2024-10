Ceasa Curitiba vai promover na quarta-feira ações da campanha Outubro Rosa

A Ceasa Curitiba vai promover nesta quarta-feira (23), das 9h às 11h30, no Centro de Eventos – Espaço Cidadania e Saúde, ações referentes à campanha Outubro Rosa. Serão várias atividades abrangendo o tema “Ações de prevenção à Saúde da Mulher”. No início haverá uma roda de conversa sobre prevenção de câncer neste público. Depois, estarão disponíveis testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatite, distribuição de autoteste de HIV e de preservativos interno e externo.

Ainda no Centro de Eventos da Ceasa, os técnico da Secretaria Municipal da Saúde aplicarão vacinas contra a Covid-19, hepatite, influenza e febre amarela. Para que esses testes e vacinas sejam feitos é necessário que as mulheres levem documento com foto, ou celular com o aplicativo Saúde Já.

“É essecial reforçar a importância dos cuidados que devemos ter com a saúde das mulheres. A Ceasa está dando continuidade a esses trabalhos de alerta de prevenção e do bem-estar das mulheres”, diz Jaqueline dos Reis Macedo Gomides, gerente do programa social Banco de Alimentos – Comida Boa, da Ceasa Paraná, e uma das coordenadoras das atividades da campanha Outubro Rosa. Estas ações buscam também aumentar o acesso a exames de prevenção, ampliando a promoção da saúde feminina de forma integral.

HISTÓRIA – Outubro Rosa é um movimento internacional que busca chamar a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama. A cor identifica o compromisso em promover, apoiar e integrar esforços pela identificação da doença. A iniciativa surgiu na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1997, e ganhou o mundo ao iluminar com holofotes cor-de-rosa monumentos como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a Torre de Pisa, na Itália, e o Arco do Triunfo, na França.

TEMA DE 2024 – Mulher: seu corpo, sua vida. Esse é o tema da campanha do Ministério da Saúde em 2024 para consciencialização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, em alusão ao mês Outubro Rosa.

Mais informações sobre a Campanha Outubro Rosa podem ser obtidas nas Gerências da Ceasa Curitiba, no programa Banco de Alimentos .