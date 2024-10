Cursos especializados em segurança viária são oferecidos pelo Detran; matrículas abertas em Porto Velho

Com ênfase na segurança viária, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) está com matrículas abertas para cursos de Formação e Atualização de Condutor de Transporte de Cargas Indivisíveis e de Atualização de Condutores de Veículos de Transporte Escolar em Porto Velho.

Os cursos ofertados pela Escola Pública de Trânsito (EPTran) contemplam solicitações oriundas dos municípios, entidades de classe, sindicatos, associações, instituições em geral; e têm a finalidade de aperfeiçoar, instruir, qualificar e atualizar condutores, habilitando-os à condução de veículos com fins profissionais, nos termos da Resolução n° 789 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatiza a importância de despertar nos motoristas especializados uma consciência autocrítica quanto aos deveres e responsabilidades para com a sociedade rondoniense no que diz respeito ao trânsito.

O diretor da EPTran, Welton Roney lembra que, os cursos de formação e atualização a cada 5 anos, são obrigatórios para todos aqueles que atuam como condutores profissionais, mediante atividade remunerada.

Para matricular-se nos cursos, é necessário:

Ser maior de 21 anos;

Ter categoria de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o curso pretendido;

Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir;

Não ter cassada a CNH;

Não estar cumprindo pena decorrente de crime de trânsito; e

Não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.

Maiores informações sobre os requisitos específicos para cada formação deverão ser obtidos diretamente na Escola Pública de Trânsito, em Porto Velho, na Rua Padre Chiquinho, nº 913, Bairro Pedrinhas; ou entrar em contato por mensagem via WhatsApp (69) 99356-0519.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha evidencia que, ao investir na capacitação dos condutores, estamos contribuindo para a redução do número de sinistros no trânsito através de melhorias da segurança dos passageiros e carga transportada.

CURSOS