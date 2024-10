Em debate na SIC TV, Mariana Carvalho mostra que está pronta para ser a primeira prefeita de Porto Velho

Durante o debate na SIC TV, realizado na noite deste sábado (19), a candidata Mariana Carvalho mostrou que está pronta para ser a primeira prefeita de Porto Velho. Ela mais uma vez apresentou suas propostas, confrontou o seu oponente, Léo Moraes, questionando aonde ele investiu emendas para obras na capital, quando foi deputado federal, sem resposta.

Mariana Carvalho começou perguntando se o adversário, como diretor geral do Detran, realizou concurso público e se contratou servidores, com ele evitando ir direto ao assunto.

Em seguida, a candidata quis saber quais as ações para a saúde da mulher. “Como deputada federal, destinei recursos para a recuperação de mamas de mulheres vítimas de câncer. Também destinei recursos para a ampliação e reforma da maternidade municipal e para outras unidades de saúde. E durante a pandemia, pude atuar em diversas frentes. Como prefeita, vou ampliar a estrutura das unidades básicas de saúde do pré-natal, implantar a Carreta da Saúde e outros serviços”.

Saneamento básico

Mariana Carvalho disse que está alinhada com o governador e outras lideranças, para resolver a falta de água tratada e de esgoto. “Vamos trabalhar para mudar essa realidade, que hoje é de responsabilidade do Governo do Estado. Vou trabalhar para resolver o problema de falta de água, inclusive nos distritos. Vamos fazer Porto Velho avançar muito mais em qualidade de vida. Só é possível com diálogo com o governo do estado, a União, a Assembleia Legislativa e a bancada federal”, disse.

Segurança

Mariana anunciou que vai ampliar a iluminação pública, priorizar a limpeza de terrenos. “Vamos implantar a guarda municipal, que deve demorar um tempo para realizar o concurso. Vamos trabalhar para que os militares da reserva, ou da ativa nos dias de folga, possam atuar para ajudar a aumentar a segurança. Atenção com os vigilantes dos prédios públicos e ampliar a rede de monitoramento, interligado com o Governo, e a implantação de mais totens de segurança”.

Em seguida, foram sorteados questionamentos de representantes de entidades. Os temas foram educação inclusiva, ações para as pessoas com deficiência, hub logística da capital e saúde. Mariana Carvalho disse que é importante ter ações para promover o acolhimento e inclusão das pessoas com deficiência.

Sobre a educação, também a educação inclusiva, Mariana iniciou citando que “o ponto eletrônico precisa ser flexibilizado, principalmente para quem tem dupla jornada. Para a educação, vamos fazer o pagamento do piso do magistério, na tabela, como os servidores querem. Vamos valorizar os servidores e sempre aberta ao diálogo, para dar voz a quem faz a máquina funcionar. Também vamos criar estrutura para acolher as crianças que precisem de um apoio educacional especializado”.

Sobre o fortalecimento do hub logístico de Porto Velho, Mariana reconheceu que a localização estratégica da capital possibilita um avanço no setor de logística.

“Vamos fazer o anel viário, ligando a Estrada da Penal com a Estrada do Belmont, também buscar a ligação com o Porto do Chuelo. Buscar fortalecer o nosso distrito industrial, que é de responsabilidade do Governo. Serei a prefeita do diálogo, para atrair novas empresas e apoiar as que estão aqui”, completou.

Sobre a saúde, Mariana afirmou que “vamos melhorar as unidades de saúde, com mais profissionais, ampliar o programa de saúde da família, com mais agentes comunitários, estabelecer diálogo com os profissionais de saúde, valorizando e atuando para assegurar os direitos e benefícios. Também queremos oferecer um programa de agendamento de consultas e exames on line, a carreta da saúde e outras ações. Será um compromisso fazer a melhor saúde da capital”.

Sobre a revitalização do centro comercial, a candidata disse que “os comerciantes estão saindo. Vamos criar estacionamentos rotativos, mudanças nas linhas de ônibus, construir shopping popular, conceder incentivos fiscais aos lojistas e melhorar a infraestrutura nas parças e outros espaços públicos. Também levar a carreta da cultura e fechar a Sete de Setembro aos domingos, por exemplo”.

Alagamentos

Mariana reconheceu a importância de um plano de combate às alagações. “Vamos combater, fazendo alargamentos de canais e aumentar a vazão da rede de drenagem, onde for necessário. Muita coisa já foi feita, mas ainda há muito por fazer. É uma situação que requer muitos investimentos, mas estamos confiantes de que, com as parcerias que temos, vamos poder fazer muito mais”.

Geração de empregos

Mariana Carvalho defendeu que haja ações do município para estimular a geração de emprego e renda. “Facilitar o acesso ao crédito aos microempreendedores, fortalecer o programa Giro Empreendedor, vamos fazer obras que irão gerar empregos, fazer parcerias para criar um ambiente de negócios favorável, para fortalecer o trabalho dos empreendedores. Vamos criar o Selo PVH para valorizar os produtos locais das agroindústrias”.

Educação

“Porto Velho avançou, com uniformes, kits escolares, melhorou seus índices educacionais, numa parceria com o Tribunal de Contas do Estado, quase todas as escolas estão climatizadas. Destinei recursos para a compra de 28 ônibus escolares e outras obras na educação”, relatou.

Agropecuária

Mariana anunciou que vai implantar o programa Porteira Adentro, para fazer pequenos serviços nas propriedades da agricultura familiar. “Também vamos distribuir o calcário, garantir boas estradas e estimular a produção do grande, do médio e do pequeno, de todas as regiões do município”.

Anel Viário

Mariana defendeu a construção do anel viário, para a retirada do trânsito de carretas pesadas na área urbana da BR-319 (avenida Jorge Teixeira), que hoje gera engarrafamentos e acidentes.

“Vamos fazer uma interligação nas Estradas da Penal e do Belmont, com cerca de dez quilômetros de extensão e buscar os nossos parceiros para garantir o investimento para essa e outras obras de mobilidade urbana”.