Mariana Carvalho lidera a pesquisa Quaest para a Prefeitura de Porto Velho

Mariana Carvalho lidera numericamente a disputa pela Prefeitura de Porto Velho, de acordo com a pesquisa Quaest, divulgada no início da noite desta sexta-feira (18). Foi a primeira pesquisa do instituto neste segundo turno.

Mariana Carvalho marcou 43% das intenções de votos da estimulada. Léo Moraes anotou 42%. Os indecisos somam 4% e votos brancos e nulos ou que não pretendem ir votar, somaram 11%. Mariana e Léo estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erros da pesquisa, que é de 3,7 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na pesquisa espontânea, Mariana e Léo estão empatados numericamente, com 35% das intenções de votos cada. Na espontânea, 26% se declararam indecisos, outros 4% disseram que irão votar branco ou nulo ou não irão votar.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica e registrada no TSE com o número RO-03222/2024 e realizou 704 entrevistas entre os dias 15 e 17 de outubro.