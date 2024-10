Zona Sul de Porto Velho recebe mais uma vez serviços essenciais do programa Rondônia Cidadã neste fim de semana

Com 17.247 atendimentos realizados em edições anteriores, o programa estadual Rondônia Cidadã terá mais uma edição no próximo fim de semana na zona Sul de Porto Velho. No sábado (19), das 8h às 16h, e no domingo (20), das 8h às 12h, os mais de 30 serviços essenciais, como emissão da Carteira de Identidade, 2ª via do CPF e Título de Eleitor, Passe Livre para pessoas idosas ou com deficiência, cadastramento no Geração Emprego, Benefícios do INSS, assistência jurídica e atendimento com fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, entre outros, serão ofertados à população na Escola Estadual Sebastiana Lima de Oliveira, na Rua Algodoeiro, nº 3.060, Bairro Vila Eletronorte.

Trata-se da 94ª edição do programa do governo estadual, sob o comando da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parceiras, que desde sua criação em 2019, já promoveu mais de 100 mil atendimentos em diversas áreas nos 52 municípios rondonienses já percorridos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, trata-se de um programa que tem como objetivo proporcionar cidadania à população, com a oferta, de forma rápida e simples, a serviços básicos das áreas social, saúde, educação, segurança, entre outros, que geralmente só estão disponíveis nos dias úteis. “Com o Rondônia Cidadã buscamos agregar os serviços públicos dos órgãos da Administração Direta e Indireta, bem como serviços de outros Poderes, instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, garantindo atendimento diversificado, inclusive atividades interativas e educativas para as crianças”, salientou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, lembrou que todos os serviços são ofertados considerando a necessidade de cada município. “São serviços essenciais que buscamos levar para os municípios, deixando concentrados em um único local, com ampla divulgação, para facilitar o acesso de todos, pois entendemos ser complicado a pessoa procurar estes serviços em dias úteis, quando a maioria está trabalhando ou estudando”, observou.

Lista dos serviços essenciais que serão ofertados na Zona Sul de Porto Velho.