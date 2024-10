Governo de SP oferece linhas de crédito para comerciantes atingidos por falta de luz

O Governo de SP vai ofertar duas linhas de crédito para beneficiar comerciantes atingidos pela queda de energia elétrica após as chuvas da última sexta-feira (11). Um delas é voltada para investimento, com limite de até R$ 300 mil, e outra para capital de giro, com limite de até R$ 100 mil.

O objetivo é apoiar empreendedores que sofreram prejuízos com o tempo prolongado do apagão de energia. Comerciantes de todos os segmentos poderão solicitar o crédito emergencial, desde que as suas empresas estejam nas áreas afetadas pela falta de energia e que tenham sido atingidas por mais de 24h. Os créditos serão ofertados por meio da Desenvolve SP, agência de fomento do governo do Estado de São Paulo e está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

