Mariana Carvalho domina debate na TV Norte e mostra as melhores propostas para Porto Velho

Em debate na TV Norte, no começo da noite desta quinta-feira (17), a candidata a prefeita Mariana Carvalho mostrou segurança e que seu plano de governo é o melhor para Porto Velho. Durante uma hora, ela apresentou algumas de suas propostas e compromisso com a população da capital.



“Porto Velho atravessa um momento de avanços e vamos dar continuidade a esse processo, mas queremos avançar mais e o nosso compromisso é de fazer mais e melhor por nossa população”, disse ao abrir a participação no debate.



Em seguida, foi iniciado o embate entre ela e o candidato oponente, Leo Moraes. Inicialmente, candidatos derrotados no primeiro turno fizeram perguntas aos dois. Euma Tourinho quis saber sobre as ações iniciais do que for eleito. “Porto Velho iniciou um ciclo de desenvolvimento na gestão de Hildon Chaves, que fez mais de 800 quilômetros. Vou concluir 100% do asfalto da capital. Levar água nos bairros e nos distritos e lutar para resolver os problemas de saneamento básico e da falta de água, desde o começo da nossa futura gestão”.



Logo a seguir, o ex-candidato Célio Lopes indagou sobre a regularização fundiária. “Mais de 20 mil imóveis foram regularizados, inclusive nos distritos. Regularizar os imóveis é uma necessidade para dar melhores condições de moradia, pois com o título na mão, fica mais fácil chegar as ações e valoriza os imóveis”.



No segundo bloco houve o confronto direto entre os candidatos. Mariana indagou quais as ações para a educação e aproveitou para anunciar que irá regulamentar a flexibilização no ponto eletrônico para quem tem dois contratos na educação. O ponto eletrônico foi implantado após um termo de ajuste de gestão, assinado com o Tribunal de Contas e o Ministério Público.



“O caminho de transformação na educação já começou, mas vamos construir o centro multidisciplinar para atenção às crianças com deficiências, implantar escola de ensino integral, construir novas creches e ampliar os horários das creches, para receber crianças de um ano, valorizar os servidores com cursos, as progressões e correções dos Planos de Cargos, além de realizar concursos púbicos para todas as áreas”.



Segurança



Sobre segurança, Mariana disse que é uma pauta prioritária, com o município podendo contribuir de diversas formas. “A iluminação pública saiu de 20 mil para 80 mil pontos de iluminação em LED, isso ajuda a reduzir a insegurança; Vamos implantar a guarda municipal, mas precisa de um tempo para realizar o concurso, treinar e colocar nas ruas. Tenho a proposta de folga remunerada para policiais militares, em parceria com o Governo, com quem vamos trabalhar para ampliar o número de totens de segurança, entre outras ações”.



Saúde



Para a saúde, Mariana apresentou a construção do hospital municipal, que ela destinou parte dos recursos como deputada federal, e fortalecimento da saúde básica e do programa saúde da família.

“Destinei recursos para as unidades básicas, para as obras na maternidade municipal. Vamos ampliar as UBS e construir uma unidade pediátrica. Outra novidade serão a Carreta da Saúde e a Saúde Itinerante nos distritos”. Ela também questionou onde estão os recursos destinados pelo oponente, que não especificou.



Vices

Por um bloco, os candidatos a vice-prefeito puderam debater. O candidato a vice de Mariana Carvalho, Pastor Valcenir, anunciou a construção do Centro de Especialidades e de Diagnóstico, para crianças com algum tipo de deficiência, com destaque para o transtorno do espectro autista.

“O grande desafio é o diagnóstico, para depois ter acesso às políticas públicas, para oferecer o que é possível e que as famílias tanto necessitam, trazendo acolhimento”.

Ele também destacou a política de regularização de igrejas e templos religiosos, que abre espaço para a escrituração e facilita inclusive as ações sociais realizadas pelas igrejas, como centros de recuperação.