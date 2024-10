Nova direção do Detran investiga favorecimento de clínicas oftalmológicas montadas assim que Léo Moraes assumiu a direção geral

Quem morava na Zona Sul passou a ser direcionado para a clínica da avenida Jatuarana. A empresa está em nome de uma mulher. Em determinados momentos não tinha como estacionar próximo à clínica, devido ao número de carros de gente que precisava fazer exames. A clínica ficava lotada.

Trata-se de um exame que dura no máximo cinco minutos e custa entre R$ 180,00 e R$ 200,00. O motorista que mora na região da avenida Jatuarana recebia uma carta, explicando que, “para sua comodidade, você será direcionado para uma clínica próxima à sua residência”. O sistema randômico era desativado e todos os que residiam na Zona Sul se consultavam na clínica de lá.

Na Zona Leste acontecia a mesma coisa, mas o que chama a atenção é justamente a suposta proprietária da clínica da Zona Sul e a suposta ligação dela com Léo Moraes, pois isso teria ocasionado a desativação do sistema randômico. Nos corredores do Detran dizem que eles se conhecem.

Antes da existência dessas duas clínicas, montadas assim que Léo Moraes assumiu o Detran, todas as clínicas oftalmológicas cadastradas estavam localizadas próximas à região central de Porto Velho. O sistema randômico direcionava motoristas para as clínicas, de forma igualitária, sem favorecer nenhuma.

Outro ponto é que a medida foi adotada somente em Porto Velho, onde foram montadas essas duas clínicas. No interior também existem clínicas oftalmológicas próximas a postos avançados do Detran, mas nas demais cidades o sistema randômico continuou valendo. Foi só na capital mesmo.