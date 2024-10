Grupo que afundou Roberto Sobrinho na corrução tenta voltar ao poder apoiando Léo Moraes para prefeito

Um grupo conhecido na cidade de Porto Velho por dezenas de escândalos de corrupção e que foi responsável pelo sepultamento político do ex-prefeito Roberto Sobrinho (PT) tenta voltar ao poder apoiando o candidato Léo Moraes neste segundo turno. Uma das figurinhas carimbadas pela polícia é o lobista Silvio Jorge, que ganhou centenas de reais de modo ilícito na gestão petista. Hoje, ele é visto na cidade adesivando carros para o candidato do Podemos.

Em 2013, conforme relatam os jornais da época, inclusive os nacionais, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) descobriu uma organização criminosa instalada na Prefeitura de Porto Velho. Silvio Jorge e outros comparsas foram presos na Operação Luminus, pois ele e seu grupo simulavam prestação de serviços de construção civil, urbanismo e aluguel de veículos para a Empresa de Desenvolvimento Urbano – Emdur. O montante desviado pela quadrilha de Silvio junto com os petistas da época foi em torno de R$ 27 milhões. A prisão dos envolvidos aconteceu graças ao depoimento do delator Wilson Gomes Lopes, ex-dirigente da estatal. Silvio voltou as manchetes nesta campanha quando supostamente tentou extorquir dinheiro da coligação de Mariana Carvalho para poder apoia-la. Sua esposa, Raimunda Lucia da Silva Teixeira, é esposa de Silvio Jorge, e presidente do DC.

Acusados de desvios também embarcam no trem

Mas não é apenas Silvio Jorge o único reforço de Léo Moraes. Uma das primeiras vozes a declarar apoio foi o petista Sid Orleans. Ex-vereador, ele está inelegível porque, segundo a Procuradoria Eleitoral, na qualidade de ex-secretário de Roberto Sobrinho, teve suas contas reprovadas, pois causou dano ao Erário relativo ao convênio 091/PGM/07.

Veja o que diz o acordão do Tribunal de Contas de Rondônia sobre a conduta do petista apoiador de Léo Moraes: “

Restou configurado dano ao Erário decorrente de pagamento de despesas sem a regular liquidação, ante a não comprovação dos serviços realizados, o que impõe a determinação para restituir o valor pago indevidamente aos cofres Municipais. 2. Além da irregularidade que evidencia dano ao Erário contata-se, também, grave infração a norma legal, o que enseja a imputação de multa aos agentes responsáveis. 3. Julgamento irregular, com imposição de débito e multa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de análise da legalidade da execução do Contrato 091/PGM/2007, celebrado entre o Município de Porto Velho, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, com a interveniência da Secretaria Municipal de Obras e a empresa Peres Construções & Comércio LTDA-ME, tendo como objeto a execução de reformas do prédio do almoxarifado e da vigilância sanitária, e construção do sistema de lavagem para atender o SAMU, convertido em tomada de contas especial em cumprimento à decisão 80/2014-1ª Câmara, como tudo dos autos consta”.

Convênios fraudulentos

O atual vice-presidente estadual do PT, Edson Silveira, é outro vibrante apoiador de Léo Moraes. Edson foi secretário de Obras do ex-prefeito Roberto Sobrinho e ganhou um presentão do ex-chefe ao garantir um convênio para sua extinta escola particular, Mojuca. Segundo a 1ª Vara da Fazenda Pública, o convênio sequer poderia ter sido levado a efeito, tendo em vista a forte ligação entre Edson Silveira, o PT, e por conseguinte, o ex-prefeito. Ambos foram condenados por improbidade administrativa. Edson e a ex-secretária Epifânia Barbosa só não amargaram 8 anos de prisão, - ambos foram condenados pelo Tribunal de Justiça em ação criminal, em razão de erros processuais suscitados no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Mas o crime ocorreu.

Conforme o processo, em abril de 2005 a Secretaria Municipal de Educação – Semed formalizou convênio de R$ 322,6 mil para contratação de 303 bolsas de estudo para atender a comunidade carente. Em 2006, novo convênio foi fechado, desta vez no valor de R$ 479,2 mil. A acusação é de que houve direcionamento para a entidade Centro Educacional Mojuca. Os ditos alunos carentes nunca foram beneficiados. Outra ilegalidade consistiu no recebimento de recursos referentes a alunos transferidos e desistentes, sendo que não consta nenhuma comprovação da devolução do dinheiro recebido indevidamente. Só para refrescar a memória do leitor: a ex-deputada Epifânia Barbosa foi envolvida nas acusações da Operação Termópilas, que desbaratou uma quadrilha chefiada pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa, Valter Araújo, que comprava apoio dos deputados para manter seus contratos superfaturados no Governo de Rondônia. Epifânia recebido dinheiro em espécie.

Petistas históricos também embarcam no trem de Léo Moraes

O dito coligado com povo cedeu a sedução de petistas históricos de Porto Velho. A legenda é repugnada pela população que sequer elegeu um candidato a vereador, mas alguns dirigentes querem voltar ao poder, exatamente como fizeram na gestão do ex-prefeito Roberto Sobrinho. Nas redes sociais, Itamar Ferreira, advogado de sindicatos, ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores, vibra com os posts de Léo Moraes e declara voto aberto. Itamar é defensor de corruptos colegas seus. Nega que houve mensalão no Governo Lula e a roubalheira na Petrobrás.

Ernandes Segismundo, outro advogado, deixou de ser eleitor para tornar-se escrevinhador de artigos, onde libera sua verborragia contra o prefeito Hildon Chaves, cuja marca é de não ter processos de corrupção em sua gestão. Segismundo é petista histórico, apoiador de Lula e outros petistas conhecidos como “porcada magra”, sedentos por dinheiro público.