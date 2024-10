Mariana Carvalho homenageia professores pelo seu dia

A candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho, parabenizou a todos os professores pelo seu dia, comemorado nesta terça-feira (15), e aproveitou para destacar alguns de seus compromissos com a categoria e a educação da capital.

"Os professores são fundamentais para a formação cidadã das nossas crianças e jovens, preparando para o mercado de trabalho e para a vida. O trabalho dedicado e incansável dos profissionais do magistério é uma prova de que o professor vocacional é uma das mais belas profissões e que tanto contribui com a sociedade. Parabéns a todos os professores", destacou Mariana.

Ela aproveitou para destacar que em sua gestão, vai ampliar as parcerias com a Universidade Federal de Rondônia (Unir) e demais instituições de Ensino Superior, visando garantir mais vagas para formação Stritu Sensu (mestrado e doutorado) e implantar gratificação anual por reconhecimento, aos profissionais do magistério por alcance de metas de alfabetização.

Contemplando todos os servidores públicos de carreira, incluindo os professores, a meta de Mariana Carvalho prefeita é rever periodicamente o Plano de Cargos e Salários, além de ampliar os programas de atenção à saúde e segurança dos servidores, especialmente voltados à saúde mental.