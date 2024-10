Campanha “Álcool e Direção” intensifica conscientização dos condutores no trânsito

Trabalhando na temática de garantir o tráfego seguro pelas vias do estado, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) tem intensificado as atividades da campanha “Álcool e Direção” em Porto Velho. Somente na última semana, mais de 1.200 veículos foram abordados pelas equipes de educação de trânsito. A ação tem o objetivo de conscientizar os condutores sobre a importância de não misturar bebidas alcoólicas com direção.

A campanha “Álcool e Direção” é promovida pela Escola Pública de Trânsito (EPTran) do Detran-RO. Segundo o diretor-geral da Autarquia, Sandro Rocha, o trabalho promovido pela EPTran, no período de 7 a 13 de outubro, abordou 1.255 veículos, sendo 985 carros e 270 motos. Do total de condutores abordados, 932 eram homens e 328 mulheres.

Outro condutor abordado na blitz educativa, Lázaro Vieira, contou sobre sua percepção após a abordagem conduzida pelos voluntários. “Para mim é uma honra participar dessa ação. O trabalho de vocês é esplêndido, maravilhoso, pois fala sobre educação de trânsito e alerta pessoas sobre a importância de não misturar álcool e direção. Nota mil para vocês.”

A ação ocorreu em diversos pontos da cidade. O diretor da Escola Pública de Trânsito, Welton Roney destacou que, o trabalho é realizado em locais estratégicos. “Os 1.255 condutores abordados vão multiplicar a mensagem e assim vamos atingindo nosso objetivo, que é levar a mensagem que o álcool e a direção não combinam.”