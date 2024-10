Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais em Porto Velho seguem até quinta-feira, 17

Estão abertas, até quinta-feira (17), as inscrições de cursos profissionalizantes presenciais que o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) realiza em Porto Velho. Os interessados podem se inscrever no link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-presenciais-porto-velho-ro-inscricoes-ate-17-10/. Neste cronograma são ofertados cursos nas áreas de gestão, negócios, ambiente, saúde, tecnológica, informação, segurança e comunicação. A idade mínima para participar é 15 e 18 anos, dependendo do curso que o candidato optar. A escolaridade mínima é o ensino fundamental incompleto.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a realização de cursos regularmente para atender à população é uma medida adotada pelo governo para manter o ritmo de crescimento da economia, tendo em vista que profissionais qualificados contribuem para que novos investimentos cheguem ao estado. “Um dos fatores para as empresas investirem em uma determinada região é contar com mão de obra qualificada. Por esse motivo, é importante investir na capacitação de todos os cidadãos que buscam ingressar no mercado de trabalho,” ressaltou.

A democratização do ensino profissionalizante em Rondônia está motivando o trabalhador a se qualificar em diferentes áreas, ampliando dessa forma, as chances de conseguir um emprego ou investir o conhecimento no próprio negócio.

Estudante, Gleice Danieli Borges, 32 anos, está atualizando o currículo para voltar mais preparada ao mercado de trabalho. Fez os cursos de Design de Sobrancelha, Assistente Administrativo e Atendimento ao Público; e hoje, frequenta as aulas do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, área na qual pretende investir. “Já trabalhei em diferentes funções e agora aproveito o tempo para me qualificar em uma única profissão, porque quero crescer profissionalmente”, destacou.

De acordo com a presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional, Adir Josefa de Oliveira, a expansão do ensino profissionalizante está contribuindo para que muitas pessoas optem pela reconversão profissional, ou seja, mudem o ramo de atividade. “O Idep oferta cursos de curta, média e longa duração nos mais diversos segmentos econômicos. Disponibiliza dessa forma, opções para o estudante escolher que caminho vai trilhar no mundo do trabalho”, destacou.

CURSOS OFERTADOS

Escola Técnica Estadual (Etec) – Sede

Auxiliar Administrativo.

Flora Calheiros

Operador de Computador;

Barbeiro.

Orlando Freire