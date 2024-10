Célio Lopes declara apoio à Mariana Carvalho no segundo turno das eleições municipais de Porto Velho

O candidato a prefeito Célio Lopes, do PDT, que obteve 11,74% dos votos válidos no primeiro turno das eleições municipais em Porto Velho, anunciou nesta segunda-feira, 14, seu apoio à candidatura de Mariana Carvalho no segundo turno das eleições municipais de 2024.

A decisão de Célio Lopes, que foi aprovada pelas executivas municipal e estadual do PDT, reflete sua convicção de que a proposta de Mariana Carvalho é a que melhor se alinha com suas propostas de renovação e de gestão inclusiva, transparente e participativa.

Além disso, a candidata Mariana Carvalho se comprometeu a incorporar em seu plano de governo algumas propostas apresentadas por Célio Lopes, como o programa Saúde de Portas Abertas, que prevê o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde até a meia noite; o programa Bom Começo, que prevê a distribuição de lotes nos assentamentos orientados; a educação de tempo integral, com a construção de creches nas comunidades mais carentes; e os programas de inclusão social e de pessoas com deficiência.

Célio Lopes enfatiza que, embora Mariana Carvalho seja uma opção conservadora, ela se mostra como uma alternativa mais segura e confiável para a população de Porto Velho. “Acredito que a cidade precisa de uma gestão que traga segurança e compromisso com resultados, que só serão possíveis com uma boa articulação com o governo do Estado e o governo Federal, imprescindível para realizar as obras que a cidade precisa e merece”, afirma Célio.

O apoio de Célio Lopes a Mariana Carvalho representa uma convergência de ideais e propostas em prol de uma Porto Velho mais forte e unida. “Vamos juntos, com responsabilidade e seriedade, construir um futuro melhor para nossa cidade”, conclui o candidato pedetista.