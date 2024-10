Porto de Porto Velho divulga edital para arrendamento transitório de áreas operacionais

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH) divulga o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 01/2024, oferecendo às empresas a oportunidade de arrendamento transitório de duas áreas operacionais no Porto de Porto Velho. Com um total de 22.537 m² disponíveis, o edital abrange a área PVH 01, de 16.483 m², e a Área 10, de 6.054 m². O processo visa à celebração de Contrato de Transição entre o arrendatário e a SOPH.

As áreas disponíveis estão localizadas em área estrategicamente posicionada em frente ao cais flutuante, com possibilidade para operar com diferentes tipos de cargas, sendo elas granéis sólidos, granéis líquidos ou cargas gerais. Entre os critérios de avaliação das ofertas estão o valor mensal pela área ocupada, valor mensal pela expectativa de movimentação de cargas, potencial de receitas tarifárias ao Porto e potencial de investimentos na infraestrutura. O edital oferece às empresas interessadas uma oportunidade para expandir ou consolidar suas operações no Porto de Porto Velho, um dos principais elos de integração logística na Região Norte.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do processo para o desenvolvimento do estado: “A abertura dessas áreas para arrendamento é mais uma ação estratégica para fortalecer nossa infraestrutura logística. Rondônia está se consolidando como um polo logístico na Amazônia, e o Porto de Porto Velho tem um papel fundamental para o crescimento econômico da região.”

Empresas interessadas têm até o dia 1º de novembro de 2024 para enviar suas propostas, conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU), em 10 de outubro desse ano. O edital completo e seus anexos estão disponíveis no site da SOPH https://rondonia.ro.gov.br/soph/noticias/processo-seletivo-simplificado/.

“Estamos oferecendo áreas com grande potencial para movimentação de diferentes tipos de cargas, o que amplia as possibilidades de diversificação no porto. Além disso, o arrendamento transitório permite que as empresas operem de forma ágil e eficiente para atender à demanda crescente”, afirma o diretor-presidente da SOPH, Fernando Parente.

O lançamento desse edital de processo seletivo simplificado faz parte dos esforços da SOPH para garantir a utilização eficiente das áreas operacionais do Porto de Porto Velho, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento da empresa aprovado pelo Ministério da Infraestrutura. Também tem o escopo de fortalecer a cadeia logística e contribuir para o desenvolvimento econômico de Rondônia.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].